«الداخلية» تكشف حقيقة فيديو «مشاجرة السيف».. بدأت بـ«مفتاح سيارة»

كثّفت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى صفحات فيس بوك، متضمنا استقلال شخصين دراجة نارية واعتداء أحدهما على شخص حال قيادته سيارة باستخدام سلاح أبيض «سيف» كان بحوزته، ثم استقل الدراجة النارية صحبة قائدها وفرا هاربان.

تفاصيل المشاجرة

وبالانتقال والفحص تبيّن سابقة حدوث مشاجرة بدائرة قسم شرطة باب شرق في الإسكندرية، بين طرف أول «عامل بجراج مصاب بجروح قطعية، مقيم بدائرة مركز شرطة مطوبس بكفر الشيخ، وطرف ثانٍ «عاملا توصيل طلبات، أحدهما له معلومات جنائية، وبحوزته سلاح أبيض»، إثر مشادة كلامية بين الطرفين، اعتدى خلالها الأول على الثاني مستخدما مفتاح سيارة، فاستعان الثاني بالثالث، واعتديا على الأول بالضرب بسلاح أبيض «سيف» محدثين الإصابة المنوه عنها.

ضبط المتهمين

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة والسلاح الأبيض المستخدم والدراجة النارية، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية.