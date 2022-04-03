حبس 3 متهمين بقتل عامل وإصابة شخصين في مشاجرة بسبب خلاف على أرض ببنها

أمرت جهات التحقيق في القليوبية بحبس 3 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك بعدما تشاجروا مع عامل وشقيقه وزوجته، وتسببوا في وفاة العامل وإصابة شقيقه وزوجته، بسبب خلاف على أرض زراعية بقرية ميت الحوفيين في بنها، فيما صرحت بدفن جثة المجني عليه في مسقط رأسه بمحافظة بني سويف، عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية والاستعلام عن حالة المصابين لسؤالهم وطلب تحريات مباحث مركز بنها.

تفاصيل مصرع عامل في بنها

وكان عامل قد لقى مصرعه في قرية ميت الحوفيين مركز بنها، وأصيب شقيقه وزوجته، بسبب تعدي 3 من أسرة واحدة عليهم أثناء عملهم بأحد المزارع بالقرية، وذلك بسبب وجود خلافات بين مالك المزرعة والمتهمين

وجرى ضبط المتهمين وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة وتحرر المحضر اللازم، وتم التحفظ على السلاح المضبوط والمستخدم في الحادث، وحبس المتهمين.

تلقى اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد حازم عفت، مأمور مركز شرطة بنها، يفيد ورود بلاغ من مستشفى بنها الجامعي باستقبال عامل لقى مصرعه وإصابة زوجته وشقيقه بسبب مشاجرة حدثت بينهم وبين آخرين.

ضبط المتهمين بقتل عامل بنها

وانتقلت أجهزة البحث الجنائي لمكان الواقعة، ودلت المعاينة إلى إصابة كل من «حمدي أ ا»، 39 سنة، عامل، مقيم بني سويف لقى مصرعه إثر إصابته بجرح قطعي بالرقبة، وإصابة زوجته «س إش»، 33 سنة، ربة منزل مصابة بقطع بوتر الإصبع الوسطى لليد اليسرى، وشقيق الأول «خالد أ س»، 33 سنة، عامل مصاب بجروح بمناطق متفرقة بالجسم.

وبسؤال المجني عليهم، قرروا تعدي كلا من «م ز ق» وشقيقه «أ ز ق» ونجل الأول «ز م ز»، عليهم بالضرب وإحداث ما بهم من إصابات وفروا هاربين، وذلك لوجود خلافات على ملكية الأرض الزراعية التي يعملون فيها بين المتهمين ومالكها.

وتمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المبين، وبإرشادهم تم ضبط السلاح المستخدم في الواقعة «مطواة قرن غزال»، وتم التحفظ على السلاح وتحرر محضر بالواقعة.