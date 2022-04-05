مشاجرة بين مسجل خطر و«سفاح».. وأمن الغربية يكثف جهوده لضبط الهارب

تكثف الأجهزة الأمنية في مركز شرطة كفر الزيات، بمديرية أمن الغربية، جهودها من أجل ضبط مسجل شقي خطر، هارب من تهمة إصابة زميل له، في مشاجرة بالأسلحة النارية؛ بسبب خلافات على المواد المخدرة.

المتهم هارب من إحدى القضايا

وجرى تشكيل فريق بحث تحت إشراف اللواء ياسر عبد الحميد، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الغربية، ويقوده الرائد أحمد شيحة، من أجل ضبط المتهم الهارب، «م. ا»، مسجل شقي خطر، له معلومات جنائية، ومطلوب على ذمة قضايا، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهم، وتقديمه للعدالة واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية معه.

تفاصيل الواقعة

وكانت قرية شبراريس، التابعة لمركز ومدينة كفر الزيات، بمحافظة الغربية، شهدت مشاجرة بالأسلحة النارية، بين اثنين من تجار المواد المخدرة، مما أدى إلى إصابة أحدهما، بطلق ناري خرطوش، وجرى نقله إلى مستشفى طنطا الجامعي، لتلقي العلاج.

وكان اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، تلقى إخطاراً من العميد محمد شبل مأمور مركز شرطة كفر الزيات، يفيد بنشوب مشاجرة بالأسلحة النارية، بين اثنين من تجار المواد المخدرة بقرية شبراريس بدائرة المركز.

وانتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية إلى محل الواقعة وتبين نشوب مشاجرة بالأسلحة النارية بين اثنين لهما معلومات جنائية، ومطلوبين على ذمة قضايا، وإصابة أحدهما وشهرته «السفاح» بطلق ناري خرطوش، لخلافات على المواد المخدرة، وجرى نقله إلى مستشفى طنطا الجامعي، لتلقي العلاج وحرر محضرًا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، والتي قررت سرعة تحريات المباحث حول الواقعة وضبط المتهم.