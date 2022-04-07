طارق لطفي عن دوره في «جزيرة غمام»: المسلسل استعان بباحث في تاريخ الغجر

قال الفنان طارق لطفي، إن الكاتب عبدالرحيم كمال كتب حلقات شيقة في مسلسل «جزيرة غمام»، متابعا: «مستمتع بالعمل بالممثلين كلهم رائعين في العمل ومستمتع بالعمل مع المخرج حسين المنباوى، وديكور بتاع الأستاذ عباس، المسلسل لسة أحداثه مبدأتش».

طارق لطفي: بشتغل على نفسي

وأضاف «لطفي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «التاسعة»، الذي يُعرض على القناة الأولى، وتقدمه الإعلامية شافكي المنيري،« أنا بشتغل على نفسي وده كرم ربنا إني أطلع في القاهرة كابول رمضان اللي فات والسنة دي أطلع في دور غجري وأقدر أنواع في الأدوار دي».

توفير الشركة لباحث متخصص في تاريخ الغجر

وأوضح الفنان طارق لطفي، أن الشركة المنتجة وفرت باحثا تحدث مع الممثلين عن الغجر ومعاملتهم ومصطلحات الحديث الخاصة بهم، وتم نسج عالم آخر، لافتا إلى أن شخصيته في المسلسل مجهدة وتم اختيار الشكل والملابس والشنب، مواصلا: «الغجر زمان كانوا بيدربوا النسناس والقرود ويرقصوا ويلعبوا بالنار».

المشاركون في المسلسل

يشار إلى أن مسلسل «جزيرة غمام» من إنتاج شركة سينرجى، وتأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج حسين المنباوى، ومدير التصوير اسلام عبد السميع وتصميم الأزياء الدكتورة سامية عبد العزيز والموسيقي التصويرية شادي مؤنس وبطولة طارق لطفي، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد أمين، رياض الخولى، محمد جمعة، هبة عبد الغنى، هاجر الشرنوبى، ميار الغيطى، دينا أحمد وعدد آخر من الفنانين، وعبد العزيز مخيون ووفاء عامر.