طارق لطفي يواصل تصوير «جزيرة غمام» في البحر الأحمر لرمضان 2022

يواصل الفنان طارق لطفي تصوير مسلسله الجديد «جزيرة غمام»، والذي يتعاون فيه مع الفنانة مي عز الدين، ومن المقرر عرض المسلسل في رمضان 2022، فهو عمل اجتماعي تشويقي تدور أحداثه داخل الصعيد.

طارق لطفي يتحدث عن مسلسل جزيرة غمام

وقال الفنان طارق لطفي، لـ«الوطن»، إنهم يكثفون التصوير في الوقت الحالي، ويصورون على البحر الأحمر، ومن المقرر أن يعودوا إلى القاهرة بعد 3 أيام، لاستكمال باقي المشاهد داخل مدينة الإنتاج الاعلامي.

وتمنى طارق لطفي أن ينال المسلسل إعجاب الجمهور، خاصة أن أحداثه تدور في إطار من التشويق والإثارة داخل مجتمع صعيدي يعيش على البحر، ويواجه كثير من المشكلات.

يواصل المخرج حسين المنباوي تصوير أحداث مسلسل جزيرة غمام، ويباشر المؤلف عبد الرحيم كمال التصوير، ويعكف على كتابة الحلقات الأخيرة، حيث تعاون النجمان طارق لطفي ومي عز الدين من جديد، بعد سنوات.

أحداث مسلسل جزيرة غمام

وتدور الأحداث في إطار من الغموض والتشويق، حول 3 أشقاء وفتاة واحدة تدعى سندس، يحدث بينهم صراعات، ويضطر الشقيق الأكبر بقتل أخيه الصغير بإيعاز من الشقيق الثاني، وتتوالى الأحداث في وسط مفاجأت غير متوقعة خصوصًا مع عدم وفاة الأخ الصغير.

على الحجار يغني تتر مسلسل جزيرة غمام

وقع الاختيار على الفنان على الحجار، الذي غني تتر مسلسل جزيرة غمام، بعد غياب دام لأكثر من 9 سنوات، وذلك تحت قيادة الموسيقار شادي مؤنس.

أبطال مسلسل «جزيرة غمام»

ويشارك في بطولة المسلسل عدد من النجوم منهم طارق لطفي وفتحي عبدالوهاب ومي عز الدين وأحمد أمين ومحمد جمعة ورياض الخولي وهاجر الشرنوبي وهبة عبدالغني وميار الغيطي وعبدالعزيز مخيون ووفاء عامر وعدد آخر من الفنانين، من تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج حسين المنباوي.