طارق لطفي يواصل تصوير جزيرة غمام 18 ساعة للحاق بالسباق الرمضاني

يواصل الفنان طارق لطفي تصوير مسلسله الجديد «جزيرة غمام»، بعد عودته من البحر الأحمر، حيث إنّه يكثف عدد ساعات التصوير من أجل اللحاق في شهر رمضان 2022.

وقال طارق لطفي، لـ«الوطن»، إنّ المخرج حسين المنباوي يكثف عدد ساعات تصوير مسلسل «جزيرة غمام»، وقد تصل عدد الساعات في اليوم الواحد إلى 18 ساعة يومية.

أحداث مسلسل جزيرة غمام

وأضاف طارق، المسلسل يدور في إطار مختلف عن الحياة في صعيد مصر، في عشرينات القرن الماضي، حول جريمة قتل عائلية تقع في بيت شافع، الذي يعيش فيه مع أبنائه الثلاثة وابنته، كما يتناول المسلسل الصراعات بين الإخوة والعديد من الحكايات في إطار تشويقي مثير.

أبطال مسلسل جزيرة غمام

أبطال مسلسل جزيرة غمام من بطولة طارق لطفي، فتحي عبدالوهاب، أحمد أمين، مي عز الدين، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج حسين المنباوي.

القنوات العارضة لمسلسل جزيرة غمام

يعرض مسلسل جزيرة غمام على قناة الحياة، وسيتم تحديد الساعة قبل بدء شهر رمضان بأيام قليلة، وتدور أحداث العمل في حقبة تاريخية بالعشرينيات أي قبل 100 عام من الآن، وأحداث اجتماعية مصرية قبل 100 عام من الآن،

«من أهم الزملاء في المجال الفني»، بهذه الكلمات وصفت الفنانة وفاء عامر كواليس تصويرها مسلسل «جزيرة غمام»، التي تواصل التصوير الخارجي حاليا .

ويشهد مسلسل «جزيرة غمام» التعاون الثالث الذي يجمع بين مي عز الدين، وطارق لطفي، بعد مسلسلي «الحقيقة والسراب» الذي شاركا فيه عام 2003، ومسلسل «قضية صفية» الذي عرض عام 2010، كما يشهد التعاون الثاني بين طارق لطفي والفنان فتحي عبدالوهاب بعد مسلسل «القاهرة كابول» الذي عرض عام 2021.