شيماء سيف ترقص على «عود البطل» في الحلقة 5 من مسلسل أحلام سعيدة

استعان المخرج عمرو عرفة خلال الحلقة 5 من مسلسل أحلام سعيدة بمهرجان «عود البطل» لحسن شاكوش، في مشهد لـ شيماء سيف في المطبخ بعد أن استلمت العمل كمديرة المنزل لمساعدة «ديدي» التي تقوم بدورها يسرا بعد إصابتها بالعمى إثر تعرضها لحادث سير.

وقالت شيماء سيف خلال الحلقة: «ده شاكوش عسل مغنيلي أنا الأغنية دي»، ليعلق مؤدي المهرجانات حسن شاكوش على هذا المشهد خلال موقع الفيديوهات والصور «إنستجرام»، قائلا: «والله إنتي اللي عسل».

ملخص الحلقة 5 من مسلسل أحلام سعيدة

شهدت الحلقة 5 من مسلسل أحلام سعيدة العديد من الأحداث، فقد سعى الثنائي «ليلي» و«شيرين» للتقرب من «ديدي هانم» بعد معرفة ظروفها وأنها وحيدة، ورغم طريقتها الصعبة في التعامل معهما، إلا أنهما استطاعتا كسب ودها وأحضرتا لها شغالة «صدفة» لمساعدتها في المنزل.

مسلسل في بيتنا روبوت 2

كما تشارك شيماء سيف في السباق الرمضاني خلال مسلسل في بيتنا روبوت 2، حيث تجسد دور الروبوت «زومبا»، وهي أول روبوت يقوم باختراعه «يوسف» وشهدت الحلقة 5 من المسلسل خطف «زومبا» لطفل من والدته لإعطائه لسارة بدلا من أن تعاني مع الحمل 9 أشهر ويتدخل «يوسف» لحل هذه الأزمة.

مسلسل في بيتنا روبوت، من بطولة هشام جمال، وشيماء سيف، وعمرو وهبة، وليلى أحمد زاهر، وهو من إخراج وليد الحلفاوي، ومن تأليف أحمد محيي وأحمد المحمدي ويتم عرض المسلسل في الساعة 6:30 مساءً على القناة الحياة.