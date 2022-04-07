مواقيت الصلاة اليوم الخميس 6 رمضان في محافظة سوهاج.. وساعات الصيام

تشهد متابعة مواقيت الصلاة بشهر رمضان، أهمية كبرى لدى المسلمين خاصة ميعاد أذان الفجر والمغرب، لارتباطهما بموعد الإمساك عن الطعام وبدء الصيام، وموعد الإفطار ونهاية صيام اليوم، ولذلك يبحث الكثيرون عن مواقيت الصلاة اليوم الخميس 6 رمضان في محافظة سوهاج.

ويبدأ الإمساك بمحافظة سوهاج التي تقع جنوب محافظة القاهرة وتبعد عنها 467 كم، اليوم الخميس الموافق 7 أبريل 2022 و6 رمضان 1443هجريا، من الساعة 3 و52 دقيقة صباحًا، وأما موعد الإفطار فيكون في تمام الساعة 6 و13 دقيقة مساءً أي في موعد أذان المغرب.

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 6 رمضان في محافظة سوهاج

ويبلغ إجمالى عدد ساعات الصيام اليوم الخميس 7-4-2022، 14 ساعة و21 دقيقة، بزيادة دقيقة واحدة عن أمس الأربعاء 6 أبريل 2022 والموافق 5 رمضان 1443 هجريا، إذ بلغ عدد ساعات الصيام 14 ساعة و20 دقيقة.

ويتفق ذلك التوقيت داخل مراكز سوهاج الشمالية حتى مركز جرجا، الذى يقع جنوب مدينة سوهاج بحوالي 33 كيلو متر وعلى بعد حوالي 500 كيلو متر جنوب محافظة القاهرة، بينما يختلف التوقيت بواقع دقيقة واحدة بمراكز المحافظة جنوب مركز جرجا.

مواقيت الصلاة بمحافظة سوهاج

ونظرا لرغبة المواطنىن في محافظة سوهاج بمعرفة مواقيت الصلاة طوال اليوم، تقدم «الوطن» فيما يلي، مواقيت الصلاة اليوم الخميس في محافظة سوهاج.

- موعد صلاة الفجر في الساعة 4:12 صباحًا.

- موعد الشروق في الساعة 5:38 صباحًا.

- موعد أذان الظهر في الساعة 11:55 صباحًا.

- موعد صلاة العَصر في الساعة 3:26 مساءً.

- موعد صلاة المَغرب في الساعة 6:13 مساءً.

- موعد صلاة العِشاء في الساعة 7:30 مساءً.