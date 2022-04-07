لمواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم 6 رمضان في محافظة كفر الشيخ، أهمية كبرى لدى سكان الأقاليم وخاصة مئات الآلاف من الصائمين الذين يحرصون على استغلال شهر رمضان الكريم، في العبادة والالتزام بأداء الصلاة في مواعيدها، وكذلك الراغبين في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالصوم والصلاة والدعاء.

وحرصا من «الوطن»، على نشر كل ما يبحث عنه المواطنون، نقدم مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم 6 رمضان في محافظة كفر الشيخ، وفقا للخدمات التي تقدمها «الوطن» يوميا لقرائها على مدار الساعة.

مواقيت الصلاة اليوم 6 رمضان في محافظة كفر الشيخ

وتكون مواقيت الصلاة اليوم 6 رمضان في محافظة كفر الشيخ، كالتالي:

- موعد أذان الفجر في تمام الساعة 4:08 صباحًا.

- موعد شروق الشمس عند الساعة 5:38 دقيقة صباحًا.

- يُرفع أذان الظهر في الساعة 11:59 دقيقة بحسب التوقيت المحلي.

- موعد أذان العصر في تمام الساعة 3:33 دقيقة مساءً.

- كما يرفع أذان المغرب عند الساعة 6:20 دقيقة، ويمكن للصائمين تناول الإفطار مع رفع أذان المغرب وإنطلاق مدفع الإفطار.

- يُرفع أذان العشاء عند الساعة 7:40 دقيقة مساءً، وعقب الأذان يؤدي المصلون الصلاة والسنن المقررة ثم صلاة التراويح.

موعد أذان المغرب اليوم 6 رمضان في محافظة كفر الشيخ

كما يبحث المصلون عن موعد أذان المغرب اليوم 6 رمضان في محافظة كفر الشيخ، وهو في تمام الساعة السادسة و20 دقيقة بحسب التوقيت المحلي، وحينها يمكن للصائمين تناول الإفطار مع رفع أول أذان، بينما يفضل البعض أداء الصلاة أولا ثم تناول الإفطار، ويمكن للمصلين تناول التمور في المساجد ثم أداء الصلاة.

مواقيت الصلاة وأذان العشاء اليوم 6 رمضان في محافظة كفر الشيخ

وتؤذن صلاة العشاء ضمن مواقيت الصلاة وأذان العشاء اليوم 6 رمضان في محافظة كفر الشيخ، في تمام الساعة 7:39 دقيقة وتكتظ المساجد بالمصلين لأداء صلاة التراويح.