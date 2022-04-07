عبير الشرقاوي تكشف عن مرورها بنفس تجربة نيللي كريم في مسلسل فاتن أمل حربي

كشفت الفنانة المعتزلة عبير الشرقاوي عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» عن معاناتها مع محاكم الأسرة، على غرار قصة مسلسل «فاتن أمل حربي» للنجمة نيللي كريم.

وكتبت عبير الشرقاوي في تعليق لها على حبس «فاتن» التي تقوم بدورها نيللي كريم بعد اعتراضها على عدد من النقاط داخل المحكمة: «مرة قلت للقاضي في محكمة الأسرة حسبنا الله ونعم الوكيل اتحفظ على و كان هيحبسني زي ما حصل مع فاتن أمل حربى .. حسبنا الله ألف ألف مرة في كل رجل ظالم».

عبير الشرقاوي: بيتنفذ بطلوع روح الست

وأضافت عبير الشرقاوي في منشور آخر: «العيب مش في القانون، القانون 90% منه كويس، العيب في تنفيذ القانون اللي بيتنفذ بطلوع روح الست وحقيقي التعامل مع المحامين و المحضرين هو عذاب القبر».

الحلقة 5 من مسلسل فاتن أمل حربي

وشهدت الحلقة الـ5 من مسلسل فاتن أمل حربي أحداثا عديدة، إذ تقدم شخص للزواج من «فاتن» بعد طلاقها، ويعتدي طليقها على هذا الشخص وتتذكر وقتها ضرب زوجها لها وتعنيفها على أسباب بسيطة، حيث تذكرت عندما كانت صديقتها مايسون في أزمة وطلبت من زوجها الذهاب إليها لتجد منه الضرب والعنف اعتراضا منه على ذهابها.

وهددها طليقها بأخذ حضانة البنات لتجد نفسها في مأزق بسبب إسقاط حضانة بناتها وذهاب الحضانة لزوجها، لتحاول إيجاد ثغرة في القانون وتذهب لمشيخة الأزهر والمحكمة لتصطدم بالقاضي ويحكم بحبسها 24 ساعة.

أبطال مسلسل فاتن أمل حربي

يشارك البطولة مع نيللي كريم في مسلسل فاتن أمل حربي ، شريف سلامة، هالة صدقي، خالد سرحان، محمد ثروت، وفادية عبد الغني، جيلان علاء وهو من إنتاج شركة العدل، وتأليف الكاتب إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل، ويعرض المسلسل حصريًا على cbc ومنصة watch it.