«علقة ساخنة» لـ نيللي كريم في الحلقة الخامسة من مسلسل فاتن أمل حربي

تتصاعد أحداث مسلسل فاتن أمل حربي، بطولة الفنانة نيللي كريم، خلال الحلقة الخامسة، بعدما قررت «فاتن» التي تجسد دورها نيللي كريم الإقامة بمركز استضافة المرأة المعنفة بصحبة ابنتيها، ليستكمل طليقها ابتزازها بالطفلتين خاصة بعدما تقدم لها أحد المعلمين للزواج.

وخلال سير أحداث الحلقة، قرر طليق «فاتن» التعدي بالضرب على المُعلم الذي طلبها للزواج.

وتذكرت «فاتن» في بداية الحلقة، تعرضها للعنف الجسدي الشديد على يد طليقها، بعدما طلبت منه اصطحابها إلى صديقتها «ميسون» التي تقوم بدورها الفنانة هالة صدقي، بعدما تعرض زوجها للاختفاء، لكنه رفض ومع تكرار طلبها قرر التعدي عليها بوحشية.

مواعيد عرض مسلسل فاتن أمل حربي الحلقة ٥ والقنوات الناقلة

يذكر أن مسلسل فاتن أمل حربي، يعرض حصريا على شاشة «سي بي سي»، في المواعيد الآتية:

- العرض الأول في تمام الساعة 7:35 مساءً.

- وتأتي الإعادة الأولى 12:40 بعد منتصف الليل.

- وتعرض الإعادة الثانية للمسلسل 10:15 صباحًا.

قصة مسلسل فاتن أمل حربي بطولة نيللي كريم

ويدور العمل حول مأساة «فاتن» التي تجسدها الفنانة نيللي كريم، عقب الانفصال عن زوجها، لتبدأ رحلتها في أروقة المحاكم.

أبطال مسلسل فاتن أمل حربي

ومسلسل فاتن أمل حربي، بطولة نيللي كريم، هالة صدقي، شريف سلامة، محمد ثروت، خالد سرحان، ومن تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل.