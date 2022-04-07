بعد تصدر مربوحة التريند.. رحمة أحمد: «كرم كبير أوي من ربنا»

أعربت الفنانة رحمة أحمد والتي تجسد شخصية «مربوحة» في مسلسل الكبير أوي 6، عن سعادتها الكبيرة بتصدرها تريد محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك عبر منشور على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وكتبت الفنانة رحمة أحمد منشورا، كشفت فيه عن شعورها بنجاح شخصيتها في مسلسل الكبير أوي 6، قائلة: «أنا مش عارفة أعبر عن إحساسي بالامتنان، الحمدلله والشكر لله، أي حاجة حلوة حصلت أو اتقالت ليا فده كرم كبير أوي من ربنا، ويمكن أكبر من اللي استحقه».

وأضافت «رحمة» في منشورها: «عندي 3 نقاط عايزة أقولها، الأولي، إن فنانة زي دنيا سمير غانم لا تقارن بحد، وأنا مش حد خالص، أنا من فانز دنيا سمير غانم، لأن لو اتحطينا في مقارنة، فمن المؤكد إني اللي هبقى خسرانة».

وتابعت الفنانة الصاعدة: «النقطة الثانية، بعد توفيق ربنا، أن فنان زي أحمد مكي يدي مساحة لحد يقول حاجة، دي مبتحصلش من أي فنان موجود على الساحة، الراجل ده عنده اللي يكفيه وزيادة، وأنه يسيب فنان قدامه يقول وهو سايب إيده، مهما اتكلمت عنه مش هوفيه حقه فنيا ولا إنسانيا، والمبدع أحمد الجندي ميتخيرش عنه، يسيبك تقول ويعليك ويركبلك شغل، وذكي يعرف يطلع الضحك من أي شخصية ويحطها في مكانها الصح».

واستكملت «رحمة»: «النقطة الثالثة، ليك أنت يا حبيب قلبي، أخويا الكبير الداعم المستمر بكل الطرق، صادق في فرحته، أنا مهما حكيت على اللي عملته معايا علشان أوصل وإني أبقى في عمل من أهم الأعمال في رمضان، مش هيكفي فيك كلام، شكرا أحمد أمين، الأخ والفنان والإنسان، إنك دايما جنبي».

واختتمت منشورها، قائلة: «أحمد أمين.. أحمد مكي.. أحمد الجندي.. أنتم مكسب لأي فنان ولأي شخص، وبشكر ربنا دايما إن ربنا كتبلي إني أعرفكم، وشكرًا لأي حد دعمني حتى لو بكلمة كويسة وبالأخص صلاح الدالي.. فنان هياخد حقه كويس جدًا ويستاهل أكتر، شكرًا لأي حد وقف جنبي واللي إداني ضهره وربنا لأوريك».