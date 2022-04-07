قفزة جنونية للأسعار في ألمانيا.. الغاز يرتفع 105% والزيوت 50%

كشف عربي مرزوق، مراسل قناة «إكسترا نيوز» من العاصمة الألمانية برلين، عن خطط الحكومة الألمانية للتعامل مع ارتفاع الأسعار، مشيرًا إلى أن وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابك يجري اتصالات مع النرويج وبعض الدول العربية والشرق أوسطية، واليابان وأستراليا والولايات المتحدة الأمريكية في محاولة من ألمانيا لتعويض كميات الطاقة التي تأتي من روسيا إلى ألمانيا بأسعار معقولة في المستقبل.

ارتفاع الأسعار في ألمانيا بشكل جنوني

وأوضح «مرزوق» خلال مداخلة مع «إكسترا نيوز» أن كل شيء ارتفع في ألمانيا بشكل جنوني، لافتًا إلى أن الاحصائيات الرسمية لمكتب الإحصاء الفيدرالي ترصد أن كل الشركات التي تحصل على المواد الخام من روسيا ارتفعت الأسعار لديها بنسبة تصل لـ25.9%.

وأشار إلى ارتفاع أسعار الطاقة بشكل كبير في ألمانيا، لافتًا إلى أن سعر الغاز ارتفع بنسبة 105% والكهرباء 56.9% والزيوت النباتية بنسبة 50% وارتفاع البن بنسبة 17% والخضروات 20%.

الأسمدة زادت بمقدار 5 أضعاف

وأكد مرزوق أن الأزمة الأساسية في ألمانيا هي الحصول على المواد الخام، لافتًا إلى أن أسعار الأسمدة زادت بمقدار 5 أضعاف لسعر الطن، مشيرًا إلى أن سعر طن الأسمدة النيتروجية وصلت إلى 800 يورو للطن.

وأشار إلى أن المواطن الألماني ليس أمامه إلا التعايش مع الوضع الحالي مؤكدًا أن الحرب أثرت على العالم أجمع، مشددًا على أن الأزمة ليست في ألمانيا وحدها ولكنها أزمة عالمية، والحل يجب أن يكون جماعيا من دول العالم وأنه يجب حل الأزمة الروسية الأوكرانية لحل هذه المشاكل.

ولفت إلى أن ألمانيا تبحث عن استبدال الفحم الذي تستورده من روسيا بالفحم الحجري بنهاية هذا العام، معتبرًا أن هذا ضغط كبير على الاقتصاد الألماني والذي يشتري فحما بـ4 مليارات يورو من روسيا.