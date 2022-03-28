شولتس: ألمانيا تفعل كل ما بوسعها لدعم أوكرانيا.. وتغيير نظام روسيا ليس هدفنا

أعلن مستشار ألمانيا أولاف شولتس، أمس الأحد، أن بلاده تفعل كل ما بوسعها لدعم أوكرانيا، بما في ذلك تقديم الأسلحة، مضيفا في تصريحات نقلتها هيئة الإذاعة والتلفزيون الألمانية «أيه.آر.دي»، أن تغيير النظام في روسيا ليس هدف حلف شمال الأطلسي «الناتو» ولا هدف الرئيس الأمريكي جو بايدن، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أوضح في وقت سابق، أنه لم يكن يدعو لتغيير النظام في روسيا عندما قال، أمس الأول السبت إن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين لا يمكنه البقاء في السلطة.

«شولتس»: ألمانيا تدرس شراء نظام دفاع صاروخي

وأشار شولتس، إلى أن «برلين» تدرس شراء نظام دفاع صاروخي، مضيفا أن الأسلحة التي سلمها الغرب أتاحت للأوكرانيين تحقيق نجاحات كبيرة.

وكان رئيس ألمانيا فرانك - فالتر شتاينماير، حذر في وقت سابق، مواطنيه من تبعات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وقال خلال كلمة ألقاها عبر الفيديو في احفل تضامني مع أوكرانيا ، إن العقوبات المفروضة على «موسكو» لن يقتصر تأثيرها على الشركات الروسية فحسب، وإنما حتى على شركات بلاده.

رئيس ألمانيا: العقوبات ستؤدي لا محالة إلى قلاقل

وأضاف شتاينماير، أن العقوبات ستؤدي لا محالة إلى قلاقل وخسائر بالنسبة لـ ألمانيا.

وفي سياق آخر، تصدر «الحزب الاشتراكي الديمقراطي» الألماني بقيادة شولتس نتائج انتخابات البرلمان المحلي بولاية سارلاند الواقعة في جنوب غربي البلاد.

وحصل حزب مستشار البلاد، على 43.5 % من الأصوات، مقابل 28.5 % لـ الحزب «المسيحي الديموقراطي»، وفق نتائج الرسمية أولية.

وحقق «الاشتراكي الديموقراطي» أغلبية مطلقة في برلمان الولاية بنيله 29 من أصل 51 مقعدا، مقابل 19 مقعدا لـ«الاتحاد المسيحي الديموقراطي»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.