مواعيد مسلسل فاتن أمل حربي بطولة نيللي كريم الحلقة 6 والقنوات الناقلة، واحدة من الكلمات الأكثر بحثا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث، حيث حقق العمل الفني صدى كبيرًا عقب عرض الحلقة الأولى منه، وتصاعد الأحداث بين الحلقة والأخرى، إذ يناقش العديد من القضايا المهمة التي تخص السيدات عقب انفصالهن عن أزواجهن، فضلا عن تسليط الضوء على الثغرات القانونية التي تسلب حقوقهن، لينتظر الجمهور موعد الحلقات وما ستكشف عنه الأحداث المثيرة.

مواعيد عرض فاتن أمل حربي والقنوات الناقلة

وتقدم «الوطن» فيما يلي، مواعيد عرض حلقات مسلسل فاتن أمل حربي على شاشة «سي بي سي» والإعادة، وهي كما يلي:

- العرض الأول، في تمام الساعة 7:35 مساءً.

- موعد الإعادة الأولى في تمام الساعة 12:40 بعد منتصف الليل.

- موعد الإعادة الثانية للمسلسل، في تمام الساعة 10:15 صباحًا.

كما يعرض العمل أيضًا، على منصة «watch it» الإلكترونية.

قصة مسلسل فاتن أمل حربي بطولة نيللي كريم

وتدور أحداث مسلسل فاتن أمل حربي، حول «فاتن» موظفة بالشهر العقاري، تبدأ مأساتها داخل أروقة المحاكم عقب انفصالها عن زوجها، وتتعرض للكثير من المشكلات، ويسلط العمل الدرامي، الضوء على عدد من القضايا، على رأسها إسقاط الحضانة عن الأم حال زواجها مرة ثانية، ومنع السيدات من الإقامة في الفنادق دون محرم، وحق الولاية التعليمية.

أبطال مسلسل فاتن أمل حربي

مسلسل فاتن أمل حربي، بطولة نيللي كريم، هالة صدقي، شريف سلامة، محمد ثروت، خالد سرحان، والعمل الفني من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل.