«خطف البنات».. توقعات مسلسل فاتن أمل حربي بطولة نيللي كريم الحلقة 6

انتهت الحلقة الخامسة، من مسلسل فاتن أمل حربي، بطولة الفنانة نيللي كريم، بحبس «فاتن» بطلة العمل، عقب اعتراضها على قانون إسقاط الحضانة عن الأم حال زواجها مرة أخرى، داخل ساحة المحاكمة، ليقرر القاضي حبسها 24 ساعة.

وينتظر متابعو مسلسل فاتن أمل حربي، الحلقة السادسة، حيث يتوقع أن يستغل شريف سلامة، «طليق فاتن» حبسها، ويخطف ابنتيها للضغط عليها وابتزازها حتى توافق على العودة له مجددا.

مواعيد عرض مسلسل فاتن أمل حربي بطولة نيللي كريم الحلقة 6 والقنوات الناقلة

ويعرض مسلسل فاتن أمل حربي، حصريا على شاشة «سي بي سي»، في المواعيد الآتية:

- العرض الأول في تمام الساعة 7:35 مساءً.

- الإعادة الأولى في تمام الساعة 12:40 بعد منتصف الليل.

- الإعادة الثانية للمسلسل، في تمام الساعة 10:15 صباحًا.

كما يعرض العمل أيضًا، على منصة watchit.

قصة مسلسل فاتن أمل حربي بطولة نيللي كريم

وتدور أحداث مسلسل فاتن أمل حربي، حول مأساة «فاتن» التي تجسدها الفنانة نيللي كريم، عقب الانفصال عن زوجها، لتبدأ رحلتها في أروقة المحاكم.

أبطال مسلسل فاتن أمل حربي

ومسلسل فاتن أمل حربي، بطولة نيللي كريم، هالة صدقي، شريف سلامة، محمد ثروت، خالد سرحان، ومن تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل.