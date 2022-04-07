شريف مدكور غاضبا بعد سبه من متابع: وجهلي وصف ميتقالش لراجل.. أنا بتشتم من 20 سنة

حكى الإعلامي شريف مدكور عن سب وقذف تعرض له من أحد الأشخاص عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا خلال فيديو نشره عبر حسابه على موقع «إنستجرام» إلى أنه تعرض لسب وقذف من شخص ما، وحين دخل على حسابه الشخصي وجده خريج إحدى الجامعات الأزهرية وحصل على لقب الطالب المثالي ومتطوع في إحدى الجمعيات، لافتًا إلى أنه نشر ما كتبه وعرض حسابه الشخصي، فتعرض الشخص لهجوم من محبي شريف مدكتور، ما تسبب في إرساله لرسالة اعتذار له في الـ«إنبوكس» ورفض شريف مدكور قبولها.

وقال شريف مدكور: «الفيديو ده أنا عامله أقول فيه كلمتين للناس اللي بيشتمو وبيكتبوا كلام بايخ عني أو عن غيري» مضيفًا: «كون إنك قاعد ورا شاشة الموبايل ومش عاجبك شخص وبتبدأ تشتمه وتبعت له شتيمة على موقع ده ضعف منك وأنت ممكن تنتقد شخص بكل احترام فيحترمك ويرد عليك برضه بكل احترام».

برد على اللي يشتمني لكل احترام

وأضاف: «أنا في الحقيقة لما بصادف بعض الحالات اللي زي دي مبسكتش، برد بكل احترام على الشخص أو بمعنى أصح بهزأه بكل احترام حسب تربيتي وده اتعلمته في بيتي وفي مدرسة الرهبان اللي أنا كنت فيها»، متابعًا: «بتفاجئ بأشخاص بتكتب كلام بايخ وباخد سكرين شوت وأدخل على بروفايل الأشخاص دي وأشوفهم إيه وبلاقي شخص زي بتاع النهاردة خريج مؤسسة دينية وطالع طالب مثالي وبيشتغل في جمعية خيرية مهمة جدا وإحنا في شهر رمضان الكريم، ودخل كتب كومنت بايخ وأنا دخلت رديت عليه وأخدت سكرين شوت وعملته وعملت سكرين شوت لبروفايله والناس دخلت عملت معاه الواجب وزيادة».

وصفني بوصف مش حلو لراجل

وكشف شريف مدكور عن رد فعله بعد تعرضه للسب والقذف «وأنا اتضايقت له لأنه هو وصفني بوصف مش حلو إن يتوصف بيه راجل ودي حاجة، والحاجة التانية اتضايقت له لأنه هو بعت لي اعتذار في الإنبوكس، يعني هو بيشتمني في العلن وبيصالحني في الخفاء في الإنبوكس وبيتأسف ومعرفش حد كلمه ولا معرفش مين كلمه، وأنا قولت له مش قابل اعتذارك وإحنا يوم الدين نتقابل عند ربنا ويتصرف معايا ومعاك، إنت دارس دين وفاهم اللي بقوله وبعد كدة مقدرش يستحمل الناس في الحقيقة أهانته ودخلوا على بروفايله عملوا الواجب ومقدرش يستحمل ساعتين إنه يتهزأ وعمل لوك للبروفايل عشان محدش يكلمه ولا يهينه».

بقالي 20 سنة بتهان واتشتم

وتسائل شريف مدكور: «طب إنت واللي زيك مش مستحملين إن حد يهينكم ساعة أو ساعتين وأنا بقالي بشتغل في الشغلانة دي واخترت أكون مشهور.. أكتر من 20 سنة بتهان وبتشتم وبنشر شتايمكم وبنشر إهانتكم وعارف إني هقتص منكم»، متابعًا: «إنتو مش قادرين تستحملوا ساعة، وقبل ما تدخل بصوابعك الحلوة الجميلة وتشتم وسب وقذف وتتكلم في أعراض ناس إنت وغيرك فكر، والرسالة دي لو اتوجهت لك إنت هتقبلها؟، ولو الرسالة دي اتوجهت لأمك هتقبلها؟ ولو الرسالة دي اتوجهت لأخوك أو أبوك هتقبلها؟.. هتقبل على نفسك أو على غيرك إنك تتشتم في العلن؟»، متسائلًا: «هتستفيد ايه؟.. في الآخر أنا اللي استفدت وأخدت ثواب على قفا حضرتك».