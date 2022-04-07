مربوحة تعيد أذهان الجمهور لشخصية زيبة: مشاهد كوميدية في ليلة الدخلة

تصدرت الفنانة رحمة أحمد خلال الساعات القليلة الماضية التريند، وأصبح اسمها الأكثر بحثًا على محرك جوجل، بعد تميزها في مشهد ليلة الدخلة في مسلسل الكبير أوي 6، وأعادت مشاهد مربوحة، الشخصية التي تجسدها رحمة أحمد في المسلسل، أذهان الجمهور إلى شخصية «زيبة»، التي قدمتها الفنانة سماح أنور في مسلسل «سنبل بعد المليون»، مع الفنان محمد صبحي.

مشهد ليلة الدخلة في مسلسل الكبير أوي 6

ظهرت رحمة في مشهد ليلة الدخلة في مسلسل الكبير أوي 6 بشكل كوميدي لفت الأنظار، حيث ظهرت بـ5 إطلالات مختلفة، كانت الأولى «المرأة الكهربائية المثيرة»، وظهرت خلالها وهي مضيئة، بعد أن وضعت على ملابسها لمبات ليد ملونة وأوصلتها بسلك كهرباء، في مشهد فجر ضحكات الجمهور.

الإطلالة الثانية لـ مربوحة كانت شخصية الممرضة، فبعد اعتراض الكبير على الإطلالة الأولى، ارتدت ملابس ممرضة ووضعت في يدها كانولا متصلة بمحلول، وأمام دهشة الكبير من هذه الملابس التي لا تتناسب مع ليلة الدخلة استبدلتها بإطلالة ثالثة، ظهرت فيها مرتدية ملابس طالبة مدرسية، ثم ارتدت «تايجر»، وأخيرًا «وردة مفتحة».

وقد لاقت هذه المشاهد إشادات عديدة من الجمهور والوسط الفني والنقاد، مؤكدين أن رحمة مشروع ممثل كوميدي ناجح.

«زيبة» وليلة الدخلة في «سنبل بعد المليون»

ولم يكن أسلوب مربوحة جديدًا على الدراما المصرية، فقبل سنوات قدمت الفنانة سماح أنور مشاهد مشابهة لليلة الدخلة في مسلسل «سنبل بعد المليون» مع الفنان محمد صبحي، وما زال حتى الآن ينال إشادات الجمهور، حيث ظهرت «زيبة» بملابس كثيرة بعد انتهاء العرس، أكثر من 10 قطع ملابس ارتدتها مرة واحدة في ليلة الدخلة وفقًا لعادات وتقاليد البيئة البدوية التي تتمي إليها.

ثم بدأت «زيبة»، في إبهاء «سنبل»، بمائدة طعام غريبة تحتوي على أكلات ليست شائعة إلا في البيئة الصحراوية، وكان أبرز أسماء هذه الأكلات، «الزلوط وسنان الماعز»، وهو ما أصاب «سنبل» بصدمة لعدم اعتياده على تناول هذه الأنواع، واختتمت اليوم باصطحاب المعزة الخاصة بها على السرير أسبوعًا كاملًا، حسب عادتهم وتقاليدهم.