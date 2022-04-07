مواعيد عرض مسلسل ملف سري الحلقة 6.. المستشار يحيى يبحث عن قتلة خطيبته

يواصل محبو دراما رمضان البحث عن مواعيد عرض مسلسل ملف سري الحلقة 6، بطولة الفنان هاني سلامة، لكي يتعرفوا على خطط المستشار يحيى عز الدين، الذي يجسد دوره الفنان هاني سلامة للانتقام من قتلة خطيبته نور.

مواعيد عرض مسلسل ملف سري الحلقة 6.. عبر قنوات المتحدة

وتكون مواعيد عرض مسلسل ملف سري الحلقة 6 في تمام الساعة التاسعة مساءً عبر قناة الحياة، كعرض أول لها، ثم يتم العرض بعد ذلك على ثلاث قنوات أخرى، وهي دي إم سي وسي بي سي والتليفزيون المصري.

وبخصوص مواعيد عرض مسلسل ملف سري الحلقة 6 عبر قناة سي بي سي فتكون في تمام الساعة 9:45 مساءً، أما عن موعد الإعادة فيكون في تمام الساعة 6 صباحًا اليوم التالي.

أما عن مواعيد عرض مسلسل ملف سري الحلقة 5 على شاشة قناة دي إم سي فتكون في تمام 11:50 مساءً، والإعادة تكون في الساعة 10:30 صباح اليوم التالي.

مواعيد عرض مسلسل ملف سري الحلقة 6.. التاسعة مساءً

الحلقة السادسة من المسلسل ستدور أحداثها في إطار محاولة المستشار يحيى ومريم المالكي التي تجسد دورها الفنانة التونسية عائشة بن أحمد، لمعرفة من قتل خطيبة المستشار وزوج مريم، حيث كان المستشار يشك في أسرة مريم بسبب فسادهم في القضية التي كان من المفترض أن يحكم فيها.

ورغم تهديد يحيى عز الدين لمريم المالكي عقب وفاة خطيبته، إلا أن مريم حاولت أن تقنعه بأن زوجها قتل هو أيضًا رفقة خطيبته.

مسلسل ملف سري من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وفنون مصر، وبطولة ماجد المصري، وعائشة بن أحمد، ودينا ومحسن محيي الدين، ونضال الشافعي، وكارولين عزمي ودنيا عبد العزيز، ومادلين طبر، وإدوارد، ومن تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي.