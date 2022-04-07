تراجعت 20 جنيها.. تجار يكشفون انخفاض سعر ورق العنب والطماطم اليوم

أعلنت شعبة الخضر والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية عن تراجع 20 جنيها في كيلو ورق العنب البلدي اليوم الخميس، ليباع الكيلو بـ 40 جنيها للكيلو مقابل 60 جنيها أمس.

واستقر سعر بيع الطماطم والبطاطس والبصل في سوق العبور وهي من السلع الاستراتيجية الهامة.

وتوقع التجار تراجع أسعار الطماطم وورق العنب البلدي خلال 15 يوما من الآن على أن تتراجع بشكل تدريجي إلى أن تصل للمستويات الطبيعية بسبب طرح المحصول الجديد.

موعد تراجع الطماطم وورق العنب

ووفقا حاتم النجيب رئيس شعبة الخضر والفاكهة بغرفة القاهرة، لـ«الوطن»، أكد أن أسعار الطماطم ارتفعت ليصل سعر بيع كيلو الطماطم لدى باعة التجزئة من 15 إلى 20 جنيها ويباع قفص الطماطم زنة 20 كيلو بأسعار تتراوح من250 جنيها إلى 350 جنيها في أسواق الجملة، وأرجع النجيب أسباب ارتفاع الطماطم وورق العنب إلى زيادة الطلب بسبب العزومات والعادات والتقاليد المصرية فى شهر رمضان.

وأضاف أنّ تراجع المعروض من الطماطم بالأسواق جاء بسبب التغيرات المناجية التي أثرت على إنتاجية الفدان وبالتالي تراجع الإنتاج تزامنا مع انتهاء العروة الشتوية وبداية العروة الصيفية المبكرة وزيادة تكلفة زراعتها في ظل زيادة الفاقد من الطماطم لأنها سريعة التلف حيث يصل الفاقد لنحو40% من الإنتاج بالإضافة إلى كثرة الحلقات الوسيطة واستغلال بعض التجار.

وفيما يتعلق بورق العنب أفاد نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة، أن تراجع المعروض سببه عدم اكتمال نضج المحصول والمعروض سيصبح وفيرا في أشهر الصيف .

وفرة المعروض ستؤدي إلى تراجع الخضروات

وقال إن الوفرة في المعروض ستؤدي إلى عودة هذه المحاصيل إلى معدلاتها الطبيعية ولكن بالتدريج، وبيّن أن تغير مواسم الإنتاج والدخول عادة ما يصاحبه نقص في انتاج بعض الأصناف ما يؤدي إلى تراجع المعروض منها في السوق وبالتالي زيادة أسعارها.

لجنة طوارئ بالغرف لمتابعة الأسعار ورصدها

وأشار إلى تشكيل لجنة من وزارة التموين وجهاز الخدمة الوطنية ووزارة الزراعة والغرف التجارية مهمتها الأولى، العمل على توفير السلع والمنتجات ورصد أي ارتفاعات في الأسعار وطرحها في المنافذ المختلفة بأسعار مناسبة لضمان عدم المغالاة.

ولفت إلى أنه نتيجة للتغيرات الموسمية تراجع المعروض من بعض الأصناف بداية شهر رمضان وأن الأسعار ستنخفض تدريجيا مع عودة أسعارها إلى الاستقرار بعد حصد محاصيل العروات الجديدة وطرحها بالأسواق في غضون 15يوما، وطالب الحكومة بتفعيل قانون الزراعات التعاقدية للسلع الاستراتيجية التي يؤثر ارتفاعها أكثر من اللازم على كل المصريين.

أسعار الخضروات الآن في سوق العبور

ويباع كيلو الطماطم بأسعار تتراوح بين 9 و12جنيها والبطاطس تباع بسعر يتراوح بين 2.5 و4.5 جنيه، ويباع البصل بسعر يتراوح من 1 إلى 2.25 جنيه، ويباع ورق العنب بسعر 40 جنيها والفاصوليا بسعر يتراوح ما بين 5 و9 جنيهات.