«حصاد الخير» في السويس.. طماطم وكوسة وفول حيراتي وبصل أخضر

تشهد محافظة السويس موسم حصاد عدد من المحاصيل الزراعية، التي أصبحت من الأنواع التي يقبل عليها السوايسة فى الأسواق بشكل مستمر، من الخضار والفاكهة، والتي عندما يقترن اسمها كمحاصيل زراعية باسم السويس على الرغم من قلة الكم والعدد مقارنة بالمحافظات الزراعية، إلا أنها دائما ما تكون مميزة ولها رونقها كأي شيء موجود بالمحافظة، لابد من وجود شيء يميزه عن غيره.

حصاد أرض اللاجون

ففي منطقة اللاجون بالقطاع الريفي بمحافظة السويس، كانت «الوطن» حاضرة حصاد أو جمع محصول الخضار والطماطم بأحد المزارع المملوكة للمزارع أحمد جابر، حيث تم جمع وحصاد عدد من المحاصيل منها الكوسة والفلفل والثوم والبصل الأخضر والطماطم والفول الحيراتي، وتم تجميع المحصول بواسطة عدد من العمال، واللافت أن معظم العاملين فى الحصاد من الذكور، ونادرا ما تشارك امرأة من السويس في هذا الدور، فضلا عن تجميع المحصول في أقفاص بلاستيكية تمهيدا لبيعها.

وعن سبب استخدام تلك النوعية من الأقفاص في الوقت الحالي، أفاد العاملون بأنه بسبب تجريح الأقفاص الجريد لبعض الأنواع من الحاصلات، ما يحتاج لفرش ورق داخل القفص، لذا من الأيسر استعمال الأقفاص البلاستيكية في جمع المحصول.

الحصاد يمثل للمزارعين العيد بالنسبة للطفل

وعن يوم الحصاد أعرب كل من الحاج أحمد جابر والمهندس عبد الله أبو يوسف، أن ذلك اليوم بالأراضي ننتظره كالطفل الذي ينتظر يوم العيد، فهناك محاصيل يتم حصدها بعد شهرين أو ثلاثة أو أربعة، وكل تلك الفترة من التعب والعمل كأنها لم تكن مع أول ثمرة تخرج للنور، وقتها تتلاشى تماما كل المعاناة بعد جني ثمار المحصول، وأوضحا أن حصد معظم المحاصيل يتم فى الصباح الباكر مع شروق الشمس، حيث يتم نزول الأراضي وجمع المحصول أولا بأول، حتى يكون طازجا.