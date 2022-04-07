دراسة تعليق عضوية روسيا بـ«حقوق الإنسان» اليوم.. وموسكو: العواقب وخيمة

أعدت عدة دول غربية، مشروع قرار يهدف إلى تعليق أنشطة الاتحاد الروسي في مجلس حقوق الانسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة، وأفاد موقع قناة «العربية»، أنه من المقرر مناقشة هذا القرار اليوم، الذي أعدته عدة دول جاء على رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية وأوكرانيا ولاتفيا، على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية.

تعليق روسيا في مجلس حقوق الانسان الأممي

وقال موقع قناة «العربية»، إنه من المتوقع أن يتم مناقشة هذا المشروع اليوم، وأن تقوم الجمعية العامة للأمم المتحدة بتعليق أنشطة روسيا في مجلس حقوق الانسان، وهو الأمر الذي حذرت منه روسيا على لسان نائبها الأول للمندوب الروسي في الأمم المتحدة، الذي خرج معلقاً بأن إخراج الدولة الروسية من مجلس حقوق الانسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة سيكون له عواقب وخيمة.

عواقب وخيمة

وقال «بوليانسكي»، على صفحته الرسمية على موقع «تليجرام»، إن هذا قرار تاريخي من قبل الولايات المتحدة وحلفائها، وهذا القرار سوف تكون له عواقب وخيمة على منظمة الأمم المتحدة بأكملها قد تكون له عواقب وخيمة على منظومة بأكملها.

وأضاف الدبلوماسي الروسي أن التصويت المقرر انعقاده اليوم، لا يتعلق بالصراع الروسي الأوكراني أو الانتهاكات الروسية المزعومة لحقوق الإنسان، واصفاً هذا الأمر بالادعاءات الغير مؤكدة وغير المثبتة في الوقت ذات.

وتابع «بوليانسكي»، أنه بالنظر لما يحدث الآن من زيادة التزييف والاستفزاز من قبل القوات الأوكرانية ليس من قبيل الصدفة وإنما يعد أمراً مخطط له، واصفاً هذه السابقة بالخطيرة ومحاولة من الدول العربية لفرض قواعدها وشروطها على الآخرين.

ووصف النائب الأول للمندوب الروسي لدى الأمم المتحدة ما يحدث الآن بالابتزاز الاستعماري الذي يتم تحت ستار قضية نبيلة، مؤكداً أن موسكو تلعب دورًا متوازنًا في المنظومة الدولية ومحاولة إقصائها سينعكس على حرمان بعض الدول النامية من حماية قوية وصاخبة، قائلاً أنه لهذا السبب تسعى الدول الغربية للقيام بتلك الخطوة ضد روسيا.