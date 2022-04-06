الدفاع الروسية: أوكرانيا تخطط لتفجير مستودع مواد سامة لاتهام روسيا

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيجور كوناشينكوف، إن أجهزة الأمن الأوكرانية تُخطط لتفجير مستودع يحوي 120 طنا من الكلور، بهدف إلقاء اللوم على روسيا واتهامها بالتسبب في مقتل مدنيين.

الدفاع الروسية: أجهزة الأمن الأوكرانية لغمت مستودعا به 120 طنا من الكلور

وأضاف المتحدث باسم الدفاع الروسية، أنه بحسب معلومات مؤكدة، في مدينة بيرفومايسكي الواقعة في ضواحي خاركوف، تستعد أجهزة الأمن الأوكرانية لاستفزاز كبير باستخدام مواد سامة، حيث قامت عناصر أجهزة الأمن الأوكراني بتلغيم مستودع يحتوي 120 طنا من الكلور على أراضي مجمع خيمبروم الصناعي، وذلك حسبما نقلت شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية نقلا عن وكالة «نوفوستي».

اتهام روسيا بالتسبب في كارثة كيميائية ومقتل مدنيين

وأشار «كوناشينكوف» إلى أنه جرى التخطيط لتفجير هذا المستودع بهدف اتهام روسيا بالتسبب في كارثة كيميائية، ومقتل سكان محليين، حسب قوله.