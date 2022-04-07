مجلس النقابة العامة للبيطريين يعيد تشكيل هيئة المكتب.. شيرين زكي وكيلا

عقد مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، برئاسة الدكتور خالد سليم، النقيب العام للأطباء البيطريين، أمس الأربعاء، جلسته الإجرائية لإعادة تشكيل هيئة مكتب النقابة، وذلك بعد إعلان النتائج الرسمية لانتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة العامة والنقابة الفرعية بقنا.

وقد أسفر الاجتماع عن انتخاب كل من:

1- الدكتورة شيرين ذكي، وكيلًا للمجلس.

2- الدكتور محمد سيف، أمينًا عامًا.

3- الدكتور عمرو الجمهوري، أمينًا للصندوق.

4- الدكتور أيمن حلمي، أمينًا مساعدًا.

5- الدكتور عبد العزيز الجوهري، أمينًا مساعدًا للصندوق.

انتخابات التجديد النصفي للأطباء البيطريين

وكانت قد أجريت انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء البيطريين في نهاية مارس الماضي، وفاز بعضوية مجلس النقابة العامة على مستوى الجمهورية أكثر من 15 عامًا، الدكتور عمرو محمد محمد، والدكتور طارق نبيل أحمد، والدكتور جمال الدين أمين محروس.

وفاز بعضوية مجلس النقابة العامة على مستوى الجمهورية أقل من 15 عامًا، الدكتور أحمد حسين الشحات، والدكتور كريم محمد زكى، والدكتورة سمر السيد إبراهيم.

وعن قطاع القاهرة والجيزة أكثر من 15 عامًا، فاز الدكتور محمود حسين عفيفي، وعن قطاع شرق الدلتا أكثر من 15 عامًا، فاز الدكتور عبدالعزيز محمد الجوهري.

وعن قطاع وسط الدلتا أكثر من 15 عامًا، فاز الدكتور هيثم حسين محمد، وعن قطاع غرب الدلتا أكثر من 15 عامًا فاز بالتزكية الدكتور ناجي علي عبد الله، وعن قطاع شمال الوجه القبلي أقل من 15 عامًا، فاز بالتزكية أيضًا الدكتور أحمد عنتر حسن، وعن قطاع جنوب الوجه القبلي أكثر من 15 عامًا فاز الدكتور حسن زكي راتب.

وفاز بمنصب رئيس نقابة قنا الفرعية الدكتور وائل محمد طلعت، وفاز بعضوية مجلس نقابة قنا أكثر من 15 عامًا الدكتور أحمد نصر الدين محمد، والدكتور عبد المعز سعد سيد، وفاز بعضوية مجلس نقابة قنا أقل من 15 عامًا الدكتور حجاج خليفة عبد القوي، والدكتور عمرو محمد خير.