إعلان نتائج امتحانات الطلاب العائدين من أوكرانيا خلال ساعات

تستعد الجامعات الخاصة والأهلية لاستقبال الطلاب العائدين من الجامعات الأوكرانية بعد الأحداث الأخيرة التي وقعت بين روسيا وأوكرانيا، والراغبين في التحويل للجامعات الخاصة، تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الأيام المقبلة، حيث انتهت الجامعات الخاصة من كافة التجهيزات والاستعدادات الخاصة بعملية الاستقبال مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

الجامعات الخاصة

و كشفت مصادر بوزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات الخاصة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه من المتوقع الانتهاء من تصحيح امتحانات الطلاب والإعلان عن النتائج خلال الساعات المقبلة على أن تبدأ الجامعات الأسبوع المقبل في استقبال الطلاب الناجحين، موضحة أن هناك عدد من الأماكن الشاغرة بمختلف الكليات جرى الإعلان عنها عبر الموقع الإلكتروني لتنسيق الجامعات الخاصة الموحد، منوهة إلى أن هناك استعدادات مكثفة لاستقبال الطلاب بمختلف الكليات، وأن الدراسة والعمل منتظمين بمختلف الجامعات دون رصد أي مشكلات بشأنها حتى الآن.

الجامعات الأهلية

ومن ناحية أخرى، كشف الدكتور محمد شعيرة، المشرف على قطاع الجامعات الأهلية الأربعة الجديدة «الجلالة و العلمين و الملك سلمان والمنصورة» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هناك عدد من الأماكن الشاغرة لاستقبال الطلاب بمختلف الكليات المتاحة بها أماكن شاغرة بالجامعات الأربعة، لافتا إلى أنه بالنسبة للتحويلات فأنها متاحة للفرق الأولى من الكليات خاصة كليات القطاع الطبي.

وتنتظم الدراسة للفصل الدراسي الثاني بمختلف الكليات بالجامعات دون رصد أي مشكلات بشأنها حتى الآن بالتزامن مع شهر رمضان 2022، ويعقد المجلس الأعلى للجامعات الخاصة برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي السبت المقبل في الجامعة البريطانية بالقاهرة اجتماعه الدوري لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالتعليم الجامعي الخاص.