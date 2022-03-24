وائل جسار يشدو بباقة من أجمل أغنياته في حفل جامعة مصر للعلوم

أحيا النجم وائل جسار، حفله الفني الكبير بمسرح جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، الذي أقيم تحت شعار «كامل العدد».

وائل جسار: سعيد بالحفل الفني بجامعة مصر للعلوم

أعرب وائل جسار عن سعادته بالحفل الفني الكبير بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، موجها الشكر إلى رئيس مجلس الأمناء خالد الطوخي.

وأوضح وائل جسار، أنه يسعد بتواجده بمصر بلده الثاني، وفخور وشرف له لقاء الجمهور المصري، في أي حدث فني، مضيفا «أتطلع دائما إلى التواجد على أرض مصر الحبيبة في العديد من الأحداث الفنية»

وشدا وائل، بباقة من أجمل أغنياته، ومنها غريبة الناس، وأعقبها بأغنيته الجديدة عيان، بتوحشيني ، يا ما خبيت بعيني، مشيت خلاص، خلى الفراق.

حفلات جامعة مصر

وتواصل جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تقديم الحفلات الغنائية لكبار نجوم الطرب فى مصر والوطن العربى، حيث استضافت أوبرا مسرح جامعة مصر مؤخرا، بهاء سلطان، علي الحجار، ومن قبله تامر حسنى فى احتفالية خاصة، والفنان مدحت صالح، والشيخ ياسين التهامى.

وحققت الحفلات ردود فعل واسعة، في إطار خطة الجامعة التى تستهدف تنظيم مجموعة من الحفلات الغنائية، يقوم بإحيائها نخبة من نجوم الغناء فى مصر والدول العربية الشقيقة، من أجل الارتقاء بالذوق العام، وإعادة الاعتبار للغناء الراقي في مواجهة انتشار موجة أغاني المهرجانات، على مسرح الجامعة.

وتعد أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا صرحا فنيا وثقافيا، يعمل على تزويد المجتمع المصري بالفنون المختلفة، فتقام على خشبة مسرحها، العديد من الأنشطة الفنية والمهرجانات العالمية.

كما تنظم عليه المؤتمرات والندوات، التي تدعم الدولة وتوجهها في تحقيق التنمية المستدامة ضمن خطتها 2030، وجرى إنشاء أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا عام 2011، وتعتبر أول دار أوبرا خاصة في الوطن العربى.