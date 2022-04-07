عاجل .. 14.5 ألف لاجئ عبروا من الدونباس إلى روسيا الليلة الماضية

قالت السلطات الروسية، إن عدد اللاجئين الذين عبروا من إقليم الدونباس إلى روسيا، بلغ 14.5 ألف لاجئ خلال الـ 24 ساعة الماضية، بحسب شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية.

وقالت الشبكة إن إدارة مراقبة الحدود التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي في منطقة روستوف، أعلنت عن استقبالها لـ 14.5 ألف لاجئ عبروا من إقليم الدونباس إلى الأراضي الروسية وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية.

وإقليم الدونباس، هو الإقليم الذي يضم جمهوريتي لوغانسك ودونيستك الشعبيتين، واللتان أعلنتا انفصالهما من جانب واحد عن أوكرانيا، وكانا سببًا رئيسيًا في شن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عملية عسكرية ضد أوكرانيا، حيث خرج الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فجر الخميس الموافق 24 فبراير معلنًا قيام بلاده بشن عملية عسكرية ضد أوكرانيا، بهدف حماية المدنيين في إقليم الدونباس من عمليات إبادة جماعية تتم بحقهم من قبل القوات الأوكرانية.

وقبل شن العملية العسكرية بثلاثة أيام، أي في يوم 21 فبراير الماضي، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مرسومًا مع رئيسي جمهوريتي لوغانسك ودونيستك، معترفًا بانفصالهما عن أوكرانيا، بل وتحريك قوات حفظ سلام روسية للحفاظ على أمنهم، وهو الأمر الذي لاقى غضبًا واستهجانًا من عدة دول غربية وفي مقدمتهم الولايات المتحدة الأمريكية، واعتبروا الأمر اعتداءً على سيادة الدولة الأوكرانية.

وتعرضت روسيا لحزمة كبيرة من العقوبات على خلفية الاعتراف بالجمهوريتين الشعبيتين، واستمرت بعد قيامها بشن عملية عسكرية ضد أوكرانيا، حيث تم تجميد أصول روسية وحظر التعامل مع عدة بنوك روسية مدعومة من الدولة، وإخراج روسيا من نظام التحويلات المالية الدولية «سويفت» وكذلك حظر الغاز الروسي في عدة دول، بالإضافة إلى توقف مشروع غاز السيل الشمالي 2، والذي كان مخطط له نقل الغاز الروسي إلى ألمانيا، كما تم حظر الطيران الروسي في عدة دول، ووصل الأمر إلى طرد دبلوماسيين روس من عدة دول غربية.