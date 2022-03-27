موسكو: 12.5 ألف لاجئ عبروا من الدونباس إلى روسيا في 24 ساعة

قالت مديرية حرس الحدود الروسية، اليوم، إن أكثر من 12500 لاجئ من إقليم الدونباس عبروا الحدود مع روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية، بحسب موقع «روسيا اليوم».

وأكدت مديرية حرس الحدود في بيان صحفي، اليوم، أنه خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، عبر أكثر من 12500 مواطن الحدود لدخول روسيا عبر نقاط التفتيش الواقعة في مقاطعة روستوف.

إجلاء 90 شخصا ًمن خيرسون الأوكرانية

وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت وزارة الدفاع الروسية، أن العسكريين الروس قاموا بإجلاء 90 شخصاً من مواطني روسيا ومولدوفا وأوكرانيا من مقاطعة خيرسون الأوكرانية.

وقالت الوزارة في بيان لها:« يوم أمس، نظم الجيش الروسي عملية نقل آمنة لتسعين شخصاً من مواطني روسيا ومولدوفا وأوكرانيا، من مقاطعة خيرسون في أوكرانيا إلى أراضي روسيا الاتحادية».

ودخلت العملية العكسرية الروسية في أوكرانيا يومها الـ 31، منذ خروج الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فجر الخميس 24 فبراير الماضي، معلناً قيام بلاده بشن عملية عسكرية في أوكرانيا، لحماية المدنيين في إقليم الدونباس من عمليات إبادة جماعية ترتكب ضدهم من قبل القوات الأوكرانية.

بوتين: سنمنع عسكرة أوكرانيا من قبل الغرب

وأكد الرئيس الروسي أن من ضمن أهداف العملية العسكرية، هو منع عسكرة أوكرانيا من قبل دول غربية، وكذلك وقف تمدد حلف شمال الأطلسي « الناتو» قرب الحدود الروسية وخاصة بعد إعلان أوكرانيا رغبتها الانضمام إليه.

وشهدت العملية العسكرية جولة من المفاوضات، ولم يتم التوصل إلى أي اتفاق بين البلدين، سوى الموافقة على وقف إطلاق النار في عدة مدن أوكرانية محاصرة من قبل القوات الروسية، وتدشين ممرات إنسانية آمنة لخروج المدنيين، الذين توجهوا إلى عدة دول أوروبية مجاورة مثل بولندا وسلوفاكيا والمجر وألمانيا ورومانيا.

وقامت عدة دول بإجلاء رعاياها من الدبلوماسيين والطلاب والمواطنيين بعد تصاعد الحرب بين الجانبين الروسي والأوكراني، ووصل إلى مرحلة حرجة، وسقوط ضحايا من المدنيين.