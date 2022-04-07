سعر الريال السعودي اليوم الخميس 7-4-2022 في مصر.. متوفر ويشهد هدوء

سجّل سعر الريال السعودي اليوم الخميس 7-4-2022 في مصر، ارتفاعًا طفيفًا لدى عدد من البنوك أمام الجنيه المصري.

وتعد العملة السعودية من العملات العربية الأكثر توافرًا واستقرارًا أمام الجنيه في سوق الصرف المحلية.

ويتوافر الريال السعودي في البنوك وشركات الصرافة، حيث يشهد الطلب هدوءً لدى شركات الصرافة تزامنًا مع عمرة شهر رمضان الفضيل.

ولشراء الريال السعودي يتطلب فقط البطاقة الشخصية وجواز السفر به التأشيرة، من البنوك وشركات الصرافة.

وسجّل سعر الريال السعودي أفضل قيمة له للبيع ليوم الخميس 7-4-2022 في بنك cib بنحو 4.87 جنيه، بينما سجل في بنك التعمير والإسكان سعر 4.8777 جنيه كأفضل سعر للشراء.

سعر الريال السعودي في البنوك المختلفة

وترصد «الوطن» في هذا التقرير، عمليات البيع والشراء للريال السعودي بالجنيه المصري، في جميع البنوك المصرية، على النحو التالي:

- بلغ سعر بيع الريال السعودي ببنك الأهلي المصري 4.8894 جنيه للبيع، مقابل 4.8593 جنيه للشراء.

- بيع الريال السعودي في بنك المشرق بسعر 4.8953 جنيه للبيع، مقابل 4.8671 جنيه للشراء.

- سجل الريال السعودي في بنك مصر نحو 4.8895 جنيه للبيع مقابل 4.8542 جنيه للشراء.

- بلغ سعر الريال السعودي في بنك الاستثمار العربي 4.8795 جنيه للبيع، مقابل 4.8593 جنيه للشراء.

- وصل سعر الريال السعودي اليوم في بنك المصري الخليجي إلى 4.8957 جنيه للبيع مقابل 4.8524 جنيه للشراء.

- سجل الريال السعودي في بنك المصرف العربي الدولي، نحو 4.895 جنيه للبيع مقابل 4.8671 جنيه للشراء.

- وبيع الريال السعودي اليوم في بنك بلوم بسعر 4.8946 جنيه مقابل 4.8671 للشراء.

- سعر بيع الريال السعودي في بنك HSBC، نحو 4.89 جنيه، مقابل 4.87 جنيه للشراء.

- سعر بيع الريال السعودي في بنك قناة السويس 4.8974 للبيع مقابل 4.8477 للشراء.