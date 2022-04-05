سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 5-4-2022 في مصر

ازدادت عمليات البحث في الآونة الأخيرة عن سعر الريال السعودي في مختلف البنوك، حيث يسعى عدد كبير من المسلمين لأداء العمرة في الشهر المبارك، إلى جانب الراغبين في العمل بالمملكة العربية السعودية.

وتستعرض «الوطن» استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها، سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 5-4-2022، في البنوك المختلفة:

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

سجل الريال السعودي في البنك التجاري الدولي، نحو 4.85 جنيه للشراء مقابل 4.87 جنيه للبيع، اليوم الثلاثاء الموافق 5 أبريل الحالي.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

وسجل الريال السعودي في بنك الإسكندرية سعر 4.83 جنيه للشراء، مقابل 4.87 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك اليوم الثلاثاء الموافق 5 أبريل الحالي.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

وفي بنك المصرف المتحد، سجل الريال السعودي سعر 4.69 جنيه للشراء، مقابل 4.87 للبيع، اليوم الثلاثاء الموافق 5 أبريل الحالي.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري 4.85 جنيه للشراء، مقابل 4.88 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك المركزي اليوم الثلاثاء الموافق 5 أبريل الحالي.

سعر الريال السعودي في البنك العربي الأفريقي

سجل الريال السعودي في البنك العربي الأفريقي الدولي، نحو 4.72 جنيه للبيع مقابل 4.88 جنيه للشراء، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سجل الريال السعودي في البنك الأهلي المصري سعر 4.85 جنيه للشراء، و4.88 جنيه للبيع، اليوم الثلاثاء 5 أبريل الحالي، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك.

سعر الريال السعودي في بنك المشرق

وسجل سعر الريال السعودي في بنك المشرق 4.85 جنيه للبيع، مقابل 4.87 جنيه للشراء، اليوم الثلاثاء 5 أبريل.