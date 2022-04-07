نصائح مهمة من المواطنين لمواجهة ارتفاع الحرارة.. أبرزها «تجنب الشمس»

حذّرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من استمرار الأجواء شديدة الحرارة، اليوم الخميس، على أنحاء الجمهورية كافة، خاصة مع انخفاض نسب الرطوبة في الهواء بشكل ملحوظ.

وأضافت الأرصاد الجوية، في بيان صادر عنها، أنّ اليوم يسود طقس شديد الحرارة، على جميع المدن والمحافظات خلال ساعات النهار، ويتوقع أن تسجل القاهرة الكبرى 39 درجة مئوية، كما تسجل السواحل الشمالية 38 درجة، في حين تسجل محافظات ومدن شمال الصعيد 41 درجة، وتسجل مدن ومحافظات جنوب الصعيد 43 درجة.

كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وغرب البلاد وجنوب الصعيد لتكون مثيرة للرمال والأتربة أحيانا، مع التأكيد على استمرار ظاهرة الشوائب العالقة، على مدن القناة، وشمال الصعيد، ووسط سيناء، والسواحل الشمالية الشرقية.

نصائح الأرصاد لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة

ولمواجهة موجة الطقس شديد الحرارة، وجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، مجموعة نصائح مهمة للمواطنين، منها:

- عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس.

- عدم الخروج من المنزل، إلا للضرورة خاصة في ساعات الذروة.

- الاهتمام بارتداء الملابس القطنية لأنها تساعد على الشعور بالراحة.

- عدم ممارسة أنشطة قوية، وتجنب التعرض للجفاف خاصة للصائمين.

- الجلوس في أماكن جيدة التهوية.

- تجنب تشغيل الأجهزة الكهربائية لمدة طويلة لتجنب ارتفاع درجة حرارتها.

- الاستحمام بالمياه الفاترة، لتبريد حرارة الجسم، خاصة في ظل الصيام، وعدم القدرة على تناول المياه أو المشروبات الباردة.

درجات الحرارة اليوم الخميس

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس في مصر، على النحو التالي:

القاهرة 39 20

الإسكندرية 38 19

وادي النطرون 37 18

طنطا 38 19

شبين الكوم 38 19

دمنهور 38 19

بلطيم 38 17

مطروح 39 18

السلوم 39 19

سيوة 40 19

بورسعيد 39 19

دمياط 37 18

الزقازيق 39 20

المنصورة 37 20

الإسماعيلية 39 19

السويس 39 20

العريش 36 17

رفح 35 18

رأس سدر 34 20

نخل 35 15

نويبع 38 20

طابا 36 17

كاترين 31 16

الطور 36 21

شرم الشيخ 39 24

الغردقة 38 25

مرسى علم 39 24

الفيوم 40 21

بني سويف 41 20

المنيا 41 20

أسيوط 42 20

سوهاج 43 20

قنا 42 23

الأقصر 43 24

أسوان 43 24

إدفو 42 25

أبو سمبل 41 24

الوادي الجديد 42 26

شلاتين 35 20

أبو رماد 43 21

حلايب 33 20

رأس حدربة 34 21