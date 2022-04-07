درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 7-4-2022 فى مصر.. تصل لـ39

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من وجود ارتفاع شديد في درجات الحرارة اليوم الخميس 7-4-2022، على كافة مدن الجمهورية، مؤكدة أنه على الصائمين الحذر من المكوث تحت أشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة، خاصة في فترة الظهيرة.

وأضافت الأرصاد الجوية في بيان صادر عنها منذ قليل، أن اليوم سيمثل ذروة الموجة الحارة وارتفاع درجات الحرارة، وذلك وفقا لما أوضحته الصور الأخيرة للأقمار الصناعية وخرائط الطقس، إذ ستتراوح درجات الحرارة على السواحل الشمالية الغربية والشرقية ما بين 36 و37 درجة خلال ساعات النهار، في حين أنها تتراوح ما بين 38 و39 على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وتسجل ما بين 39 و40 على مدن ومحافظات شمال الصعيد، وتسجل بين 40 و43 درجة مئوية على محافظات جنوب الصعيد.

درجات الحرارة اليوم الخميس 7-4-2022

جاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس في مصر على النحو التالي:

القاهرة 39-20

الإسكندرية 38-19

وادي النطرون 37-18

طنطا 38-19

شبين الكوم 38-19

دمنهور 38-19

بلطيم 38-17

مطروح 39-18

السلوم 39-19

سيوة 40-19

بورسعيد 39-19

دمياط 37-18

الزقازيق 39-20

المنصورة 37-20

الإسماعيلية 39-19

السويس39-20

العريش36-17

رفح 35-18

رأس سدر 34-20

نخل 35-15

نويبع 38-20

طابا 36-17

كاترين 31-16

الطور 36-21

شرم الشيخ 39-24

الغردقة 38-25

مرسى علم 39-24

الفيوم 40-21

بني سويف 41-20

المنيا 41-20

أسيوط 42-20

سوهاج 43-20

قنا 42-23

الأقصر 43-24

أسوان 43-24

إدفو 42-25

أبو سمبل 41-24

الوادي الجديد 42-26

شلاتين 35-20

أبو رماد 43-21

حلايب 33-20

رأس حدربة 34-21