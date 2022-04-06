ارتفاع درجات الحرارة بشمال سيناء.. وأطباء يحذرون من التعرض لأشعة الشمس

تشهد مدن وقرى شمال سيناء، اليوم الأربعاء، طقسا حارا ورياح خماسينية منذ ساعات الصباح الأولى، مع ارتفاع كبير في درجات الحرارة التي سجلت 33 درجة مئوية، وخلت الشوارع من المارة بسبب حرارة الجو، عدا أصحاب المحال التجارية والسيارات.

عدم التعرض لأشعة الشمس

ونصح الدكتور مسعد زيدان، رئيس قسم الباطنة بمستشفى العريش العام، الأهالي من كبار السن والمرضى عدم التعرض لأشعة الشمس، والجلوس في المنزل بالأماكن ذات التهوية، مع عدم تعرض أصحاب الأمراض المزمنة والضغط وأمراض الأنف والحنجرة لاستنشاق الهواء المحمل بالأتربة من خلال فتح النوافذ.

كما أكد المرصد المناخي لمجلس مدينة العريش في بيان له، أن الأمور تسير بشكل طبيعى بمدينة العريش، برغم ارتفاع معدلات درجات الحرارة إلى ما يقرب من 7 درجات عن الـ48 ساعة الماضية.

تقلبات مناخية خلال الفترة المقبلة

وأعلن المرصد أن الأسابيع المقبلة ستشهد تقلبات مناخية كبيرة، وذلك خلال شهر رمضان الكريم، مطالبا الأهالي بتوخي الحيطة والحذر.

بدوره، أعلن مجلس مدينة العريش في بيان له، أن جميع الموظفين والعمال التابعين للمجلس حضور، ولم يتم تسجيل أي حالات غياب باستثناء الحالات المرضى، وأن الأحوال المناخية حتى اللحظات الحالية غير مؤثرة، ناصحا الأهالي بعدم التعرض لحرارة الشمس.

وكان ديوان عام محافظة شمال سيناء قد أعلن في بيان سابق له، أن هناك تنسيق مع رؤساء المجالس والمديريات بالمحافظة، لمعرفة آخر التطورات المناخية، والعمل على التدخل الفوري لحل المشكلات حال حدوثها، مراقبًا الأوضاع بجميع المناطق بالمحافظة لحظة بلحظة.