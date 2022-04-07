باريس تستدعي السفير الروسي بعد تصريحاته بشأن مجزرة بوتشا

استدعت باريس، اليوم الخميس، السفير الروسي على خلفية تصريحاته بشأن مدينة «بوتشا»، الأوكرانية، وفق نبأ عاجل نقله موقع «العربية».

مجزرة في بوتشا وموسكو تنفي

ووصف الرئيس الأوكراني ما جرى في «بوتشا»، من قبل القوات الروسية، بأنّه عملية قتل همجي وإبادة جماعية للمدنيين من سكان البلدة، وهو الأمر الذي نفت موسكو حدوثه.

ومن جهتها، صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في وقت سابق، بأنّ كل المنابر السائدة عالميا، بما في ذلك منصات الإنترنت الأمريكية، تم دفعها للترويج للمؤامرة بمدينة «بوتشا» الأوكرانية.

ووصف وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، الأحاديث عن «بوتشا»، بأنّها محض مسرحية هزلية سخيفة وتزييف للأحداث من قبل كييف التي قالت إنّ جثث الضحايا باتت متناثرة في الشوارع.