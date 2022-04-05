الرئيس الأوكراني: جهود صد الهجوم الروسي على ماريوبول معقدة للغاية

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إنّ بلاده لا تتوقع اتفاقا مع روسيا بشأن النقاط الخلافية، لكنها تسعى للوصول إلى توافق، وفقا لما ذكرت قناة «العربية» في نبأ عاجل عنها قبل قليل.

الحرب الروسية الأوكرانية

وأضاف الرئيس الأوكراني، أنّ جهود صد الهجوم الروسي على ماريوبول معقدة للغاية، موضحا أنّ روسيا قد تشن عملية عسكرية أخرى على أوكرانيا خلال عامين، ولهذا نحتاج لضمانات أمنية: «سننتصر إذا حافظنا على سيادتنا وعادت الأوضاع إلى ما قبل الغزو الروسي».

عقوبات ضد روسيا

واندلعت الحرب الروسية على أوكرانيا فى الرابع والعشرون من فبراير الماضي، وفرضت عدد من الدول عقوبات على روسيا، فيما اتهمت وزارة الدفاع الروسية، السلطات الأوكرانية بتزييف مشاهد القتل في مدينة بوتشا.