خطوة تحسم موقف محمد هاني من اللحاق بمباراة المصري في الدوري

يخضع محمد هاني، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لفحص طبي خلال مران الفريق غدا الجمعة، لتحديد موعد عودته للمشاركة في التدريبات الجماعية، بعد غيابه خلال الفترة الماضية، بسبب الإصابة بإجهاد في العضلة الضامة، حالت دون مشاركته في المباريات الأخيرة، التي كان آخرها أمس الأربعاء، أمام فريق الاتحاد السكندري بالدوري الممتاز.

وتحسم نتيجة الفحص الطبي، الذي سيخضع له محمد هاني، موقفه النهائي من المشاركة في التدريبات الجماعية واللحاق بمواجهة الأهلي أمام المصري البورسعيدي، التي تقام السبت المقبل، على استاد برج العرب.

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