جدول ترتيب الدوري المصري.. الأهلي يحلق في الصدارة قبل مواجهة الاتحاد

يستعرض «الوطن سبورت» جدول ترتيب الدوري المصري، قبل انطلاق منافسات اليوم الأربعاء، إذ تقام العديد من المواجهات، أبرزها مباراة الأهلي أمام نظيره الاتحاد السكندري، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ12 من المسابقة.

ويتصدر فريق الأهلي جدول ترتيب الدوري، برصيد 28 نقطة، ويلحق به بيراميدز في المركز الثاني بـ26 نقطة.

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