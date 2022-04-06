الأهلي يتحرك رسميا لحضور 25 ألف مشجع مباراة الرجاء المغربي

بدأت إدارة النادي الأهلي، التحرك بشكل رسمي، عبر اتحاد الكرة والجهات الأمنية، للحصول على الموافقات الرسمية لحضور 25 ألف مشجع، مباراة الرجاء المغربي، المقرر إقامتها أحد يومي 15 و16 أبريل الحالي، على ستاد الأهلي We السلام، في ذهاب دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أفريقيا، التي يحمل المارد الأحمر لقبها في النسختين الأخيرتين.

وقال مصدر مطلع داخل النادي الأهلي في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»، إنّ إدارة النادي بدأت التحرك بشكل رسمي، عبر اتحاد الكرة والجهات الأمنية، لحضور أكبر عدد من الجمهور في مباراة الرجاء البيضاوي المغربي، في دور الثمانية من دوري أبطال أفريقيا.

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