مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم 6 رمضان في محافظة مطروح

يكثّف المواطنون بحثهم على المواقع ومحركات البحث للتعرف على مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم في محافظة مطروح، لأداء الفرائض في مواعيدها، والتوجه لمنازلهم قبل انطلاق مدفع رمضان، خاصة الذين يعملون في نهار الشهر الكريم، وتحرص «الوطن» على تقديم خدمة مواعيد الأذان لجميع الصلوات في مختلف محافظات مصر، ومنها مطروح، ضمن سلسلة الخدمات المعلوماتية التي تقدمها للقراء على مدار اليوم.

مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم

وجاءت مواقيت الصلاة في محافظة مطروح، اليوم الخميس، الموافق 6 من شهر رمضان، 7 من أبريل 2022، حسب إمساكية شهر رمضان وفقا للهيئة المصرية العامة للمساحة كالتالي:ـ

- موعد أذان الفجر الساعة: 4:22 صباحا.

- موعد الشروق الساعة: 5:53 صباحا.

- موعد أذان الظهر الساعة: 12:13 مساء.

- موعد أذان العصر الساعة: 3:47 مساء.

- موعد أذان المغرب الساعة: 6:34 مساء.

موعد أذان العشاء الساعة: 7:55 مساء.

مواقيت الصلاة في القاهرة 6 رمضان

- موعد أذان الفجر الساعة: 4:08 صباحا.

- موعد الشروق الساعة: 5:38 صباحا.

- موعد أذان الظهر الساعة: 11:57 صباحا.

- موعد أذان العصر الساعة: 3:30 مساء.

- موعد أذان المغرب الساعة: 6:17 مساء.

- موعد أذان العشاء الساعة: 7:37 مساء.

ويتأخر موعد أذان المغرب اليوم في مطروح عن القاهرة بنحو 17 دقيقة وهو فارق التوقيت بين مطروح والعاصمة في معظم مواقيت الصلاة، كما تتأخر مدينة السلوم عن مرسى مطروح ببضع دقائق تصل بين 4 وحتى 5 دقائق يوميا حسب كل وقت صلاة على حدة.