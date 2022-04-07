مع بداية كل يوم جديد في شهر رمضان، وقبل ساعات من انطلاق مدفع الإفطار، وزحام الشوارع في محاولة المواطنين للعودة إلى منازلهم لتناول وجبة الإفطار مع أسرهم، يحرص الصائمون على معرفة موعد أذان المغرب، من أجل تناول الطعام والشراب، بعد ساعات طويلة من الصيام والامتناع عن الأكل والشرب، ويرغب أهالي محافظة دمياط في متابعة مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم الخميس 7-4-2022، والموافق سادس أيام شهر رمضان، إذ يهتم المسلمون بمعرفة وقت انطلاق مدفع الإفطار ورفع أذان المغرب.

ويصل عدد ساعات الصيام في محافظة دمياط اليوم الخميس، الموافق السادس من شهر رمضان، إلى 14 ساعة و32 دقيقة، وحددت إمساكية شهر رمضان وفقا للهيئة المصرية العامة للمساحة، وقت أذان المغرب عند الساعة 6:16 دقيقة مساءً.

وتنشر «الوطن»، مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم الخميس 6 رمضان في دمياط، وذلك في إطار ما تقدمه من خدمات للقراء على مدار الساعة.

مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم 6 رمضان في دمياط

- موعد أذان الظهر 11:55 صباحًا.

- موعد أذان العصر 3:29 مساءً.

- موعد أذان المغرب 6:16 مساءً.

- موعد أذان العشاء 7:37 مساءً.

مواقيت الصلاة في القاهرة 7 أبريل 2022

- موعد أذان الظهر 11:57 صباحًا.

- موعد أذان العصر 3:30 مساءً.

- موعد أذان المغرب 6:17 مساءً.

- موعد أذان العشاء 7:37 مساءً.