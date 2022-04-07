رئيس التحرير

محمود مسلم

مواقيت الصلاة وموعد اذان المغرب اليوم الخميس 6 رمضان في محافظة السويس

أذان المغرب وموعد الإفطار  يوم الخميس 6 رمضان 1443 هجرى 7 إبريل 2022

كتب:

حمدى عبد الله
06:44 ص | الخميس 07 أبريل 2022
أذان المغرب فى السويس

أذان المغرب فى السويس

حسب التوقيت المحلي لمحافظة السويس، أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة مواقيت الصلاة وموعد اذان المغرب اليوم الخميس 6 رمضان في محافظة السويس، وهو ما يبحث عنه المسلمون الصائمون خلال شهر رمضان المبارك ليطلعوا على موعد الإفطار وتناول الطعام والشراب بعد انتهاء ساعات الصوم. 

موعد اذان المغرب اليوم الخميس 6 رمضان في محافظة السويس

وحدد البيان الصادر من الهيئة المصرية العامة للمساحة موعد أذان المغرب اليوم الخميس 6 رمضان 1443 الموافق 7 إبريل 2022، أنه في تمام الساعة 6:12  مساءً، وهو الموعد المحدد ليفطر فيه المسلون الصائمون عن تناول الطعام أو الشراب أو الاقتراب من أي مفطرات منذ أذان الفجر.

مواقيت الصلاة ليوم الخميس 6 رمضان 7 ابريل

وبحسب  التوقيت المحلي لمحافظة السويس وإعلان الهيئة المصرية العامة للمساحة، فإن مواقيت الصلوات المختلفة وموعد أذان كل صلاة على مدار اليوم، جاء على النحو التالي:

أذان الفجر ليوم الخميس الموافق 6 رمضان 7 ابريل في تمام 4:03

أما الشر وق فموعده سيكون في تمام الساعة 5:32 دقيقة صباحا.

فيما يأتي موعد أذان الظهر في تمام الساعة 11:52 صباحا.

أما بالنسبة لأذان العصر يحين موعده عند تمام الساعة 3:25 مساء.

أما أذان المغرب فيحين عند الساعة 6:12 مساءً.

صلاة العشاء تحين في تمام الساعة 7:31 مساءً.

اقرأ المزيد:

مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم 6 رمضان في محافظة كفر الشيخ

مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب في محافظة القليوبية اليوم 6 رمضان

مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب 5 رمضان في محافظة الإسماعيلية

دعاء اليوم الخامس من رمضان قبل أذان المغرب: اللهم إني أستغفرك من ذنبي

مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم 5 رمضان في محافظة سوهاج

مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم 5 رمضان في محافظة مطروح

مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم 5 رمضان في محافظة الإسكندرية
بقلم حمدى عبد الله