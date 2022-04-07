حسب التوقيت المحلي لمحافظة السويس، أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة مواقيت الصلاة وموعد اذان المغرب اليوم الخميس 6 رمضان في محافظة السويس، وهو ما يبحث عنه المسلمون الصائمون خلال شهر رمضان المبارك ليطلعوا على موعد الإفطار وتناول الطعام والشراب بعد انتهاء ساعات الصوم.

موعد اذان المغرب اليوم الخميس 6 رمضان في محافظة السويس

وحدد البيان الصادر من الهيئة المصرية العامة للمساحة موعد أذان المغرب اليوم الخميس 6 رمضان 1443 الموافق 7 إبريل 2022، أنه في تمام الساعة 6:12 مساءً، وهو الموعد المحدد ليفطر فيه المسلون الصائمون عن تناول الطعام أو الشراب أو الاقتراب من أي مفطرات منذ أذان الفجر.

مواقيت الصلاة ليوم الخميس 6 رمضان 7 ابريل

وبحسب التوقيت المحلي لمحافظة السويس وإعلان الهيئة المصرية العامة للمساحة، فإن مواقيت الصلوات المختلفة وموعد أذان كل صلاة على مدار اليوم، جاء على النحو التالي:

أذان الفجر ليوم الخميس الموافق 6 رمضان 7 ابريل في تمام 4:03

أما الشر وق فموعده سيكون في تمام الساعة 5:32 دقيقة صباحا.

فيما يأتي موعد أذان الظهر في تمام الساعة 11:52 صباحا.

أما بالنسبة لأذان العصر يحين موعده عند تمام الساعة 3:25 مساء.

أما أذان المغرب فيحين عند الساعة 6:12 مساءً.

صلاة العشاء تحين في تمام الساعة 7:31 مساءً.