مواقيت الصلاة اليوم الخميس 6 رمضان في محافظات مصر

مع بداية اليوم السادس من شهر رمضان، يبحث الكثيرون عن مواقيت الصلاة، إذ يحرص الكثير من المسلمين على أداء الفروض في مواعيدها الرسمية للحصول على الأجر والثواب، وطمعا في الفوز بعفو الله سبحانه وتعالى وإرضائه.

وفي هذا الصدد، يعرض موقع بوابة «الوطن» ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية التي يقدمها على مدار اليوم، مواقيت الصلاة اليوم الخميس الموافق 7 أبريل الموافق السادس من شهر رمضان المعظم، وفق ما ذكرت الهيئة العامة للمساحة المصرية، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي على الإنترنت.

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة القاهرة

- موعد أذان الفجر: الساعة 04:08 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:57 صباحًا.

- موعد أذان العصر: الساعة 03:30 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 06:17 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 07:37 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

- موعد أذان الفجر: الساعة 04:11 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 12:02 مساءً.

- موعد أذان العصر: الساعة 03:36 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 06:23 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 07:44 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة طنطا

- موعد أذان الفجر: الساعة 04:08 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:58 صباحًا.

- موعد أذان العصر: الساعة 03:32 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 06:19 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 07:39 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة أسيوط

- موعد أذان الفجر: الساعة 04:13 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:57 صباحًا.

- موعد أذان العصر: عند الساعة 03:28 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 06:16 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 07:33 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة سوهاج

- موعد أذان الفجر: الساعة 04:12 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: عند الساعة 11:55 صباحًا.

- موعد أذان العصر: الساعة 03:26 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 06:13 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 7:30 مساءً.