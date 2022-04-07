محمود السيسي يكشف كواليس «مكتوب عليا»: سعيد بالشغل مع أكرم حسني

حقق الفنان محمود السيسي نجاحا كبيرا الفترة الماضية، بعد ظهوره في مسلسل مكتوب عليا الذي يعرض خلال السباق الرمضاني الحالي 2022، إذ يجسد دور «سيد» صديق الفنان أكرم حسني خلال أحداث العمل، والذي لقي عنه إشادات واسعة من جمهوره بعد تقديمه لعدة فيديوهات مميزة عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي مسبقا.

محمود السيسي يعبر عن سعادته بمسلسل مكتوب عليا

وأعرب محمود السيسي عن سعادته البالغة بردود الفعل التي حصدها منذ ظهوره في مسلسل مكتوب عليا، والإشادات الواسعة التي طالته من قبل قطاع كبير من الجمهور، قائلا: «أنا مبسوط جدا بالدور وردود فعل الناس عليه، وحبيت التجربة لأني كنت حابب أشوف آراء الناس إنهم يشوفوني في دور كوميدي على شاشة التليفزيون، بعد الفيديوهات الكوميدية اللي قدمتها على مواقع التواصل الاجتماعي».

محمود السيسي: تعاقدت على مكتوب عليا قبل مشاركتي في أنا وهي

وأضاف الفنان الشاب لـ«الوطن»، أنّه تعاقد على المشاركة مع أكرم حسني في مكتوب عليا قبل مشاركته في مسلسل أنا وهي مع هنا الزاهد وأحمد حاتم الذي عرض الفترة الماضية، مشيرًا إلى أنّ كواليس العمل مختلفة وكوميدية، وأنّه سعيد بالتعاون مع أكرم حسني وفريق عمل المسلسل.

كما شارك فيديو له برفقة عمرو عبدالجليل من كواليس تصوير المسلسل، عبر حسابه الرسمي على فيس بوك، والذي حاز على تفاعل كبير من الجمهور، وحصد 2 مليون ونصف مشاهدة خلال 3 أيام.

أبطال مسلسل «مكتوب عليا»

مسلسل «مكتوب عليا» يضم مجموعة كبيرة من النجوم، وهم: أكرم حسني، أيتن عامر، هنادي مهنا، عمرو عبدالجليل، هلا رشدي، محمود السيسي، محمد طعيمة، عزة لبيب، حنان سليمان، وغيرهم من الفنانين، والعمل تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي.