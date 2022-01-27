محمود السيسي عن مسلسل «مكتوب عليا»: أهم خطواتي بالوسط الفني

كشف صانع المحتوى الكوميدي محمود السيسي، عن تفاصيل دوره في مسلسل «مكتوب عليا» مع أكرم حسني، إذ يقوم بتجسيد شخصية الصديق المقرب لـ حسني داخل أحداث العمل، موضحًا أنه تعاقد مع هذا المسلسل قبل الانضمام لـ«أنا وهي»، الذي جاء دوره فيه بمحض الصدفة.

موعد عرض مسلسل «مكتوب عليا»

وأضاف محمود السيسي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه يجسد دور الصديق المقرب لـ أكرم حسني خلال أحداث مسلسل «مكتوب عليا»، والذي من المفترض أن ينافس بالموسم الرمضاني المقبل لعام 2022.

وأكد أنه تعاقد على المسلسل من خلال الاتفاق مع المنتج مباشرة، الذي عرض عليه الانضمام للعمل، وكان ذلك عقب مشاركته بمسلسل «حلوة الدنيا سكر» بعدة مشاهد قليلة.

أبطال مسلسل «مكتوب عليا»

وبعد أن تعاقد على مسلسل «مكتوب عليا» بعد مشاركته مباشرة بـ مسلسل «حلوة الدنيا سكر»، جاء له مسلسل «أنا وهي»، الذي انتهت حلقاته مؤخرا، وحقق نجاحا كبيرا وصدى واسع لدى جمهور ومتابعين العمل، بمحض الصدفة، معلقا: «سعيد للغاية إنه كان جزء من عمل مثل هذا».

وعلق محمود السيسي، أن انضمامه لمسلسل «مكتوب عليا»، مع أكرم حسني، من أهم خطواته بالوسط الفني، إذ أن دوره أكبر من أعماله السابقة، ويرغب في تحقيق نجاحا ملموسا بالوسط الفني، وخاصة داخل إطار الكوميدية.

ويقوم ببطولة مسلسل «مكتوب عليا» أكرم حسني و عمرو عبد الجليل و أيتن عامر ونخبة من نجوم الفن، ومن إخراج وائل فهمي عبد الحميد، و تأليف، عمرو جمعة.

بدأ محمود السيسي بالعمل كـ صانع محتوي كوميدي، على مواقع السوشيال ميديا، وذاع صيته بـ «الفيس بوك»، بجانب اليوتيوب، و لكن هدفه من البداية هو الالتحاق بالمجال الفني، وإتاحة الفرصة له بالعمل بالفن، بحسب تصريحاته.

وقدم مؤخرا عدة مشاهد بـ مسلسل «أنا وهي» مع أحمد حاتم، وهنا الزاهد، إذ جسد شخصية طبيب نفسي بعيادة دكتور شيرين الذي جسده أشرف عبد الباقي.