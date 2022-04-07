أحداث الإثارة والتشويق تسيطر على الحلقات المتتالية من مسلسل مكتوب عليا، ويبحث الجمهور عن موعد عرض الحلقة 6 من مسلسل مكتوب عليا بطولة أكرم حسني، حيث أن المسلسل يدور في إطار كوميدي اجتماعي حول كلمات تظهر على يد «جلال» الذي يجسد دوره الفنان أكرم حسني .

موعد عرض الحلقة 6 من مسلسل مكتوب عليا بطولة أكرم حسني

وتعرض الحلقة الجديدة من مسلسل مكتوب عليا يوميًا على شاشة dmc، في تمام الساعة 6:45 مساءً، بعد الفطار مباشرة، حيث أن الفنان أكرم حسني استطاع على مدار الـ 6 حلقات السابقة أن يحقق نجاحًا كبيرًا واستطاع أن يجذب إليه فئة كبيرة من المشاهدين.

ملخص الحلقة الـ 5 من مسلسل مكتوب عليا بطولة أكرم حسني

حققت الحلقة الـ 5 من مسلسل مكتوب عليا بطولة أكرم حسني نسب مشاهدة عالية، فقد تصدر الفنان أكرم حسني محركات البحث على «جوجل»، بعد عرض الحلقة، حيث أنه واجه «سلمى»، التي تجسد دورها الفنانة هنادي مهنا، بحبه لها وأنه يريد الارتباط بها، ويسئلها إذا كان هناك إمكانية من فسخ خطوبتها ليفاجأ أنها ليست مخطوبة.

جائزة الـ 100 ألف تصل إلى أكرم حسني

كما تصل جائزة الـ 100 ألف جنيه إلى منزله، بعدما نجح في الإجابة على أسئلة المسابقات في التليفزيون، بعد ظهور كلمات حل المسابقة على يديه، مما أدى إلى تسديد أسرة «جلجل» ماعليهم من ديون، وطلبت شقيقته منه أن يكمل جهازها حتى تتزوج من خطيبها الذي يسكن معهم في نفس الشقة.