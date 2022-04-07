منفذ جديد لمعرض «أهلاً رمضان» بالقناطر الخيرية بعد تفحم الأول

أكد اللواء محمد سالم، رئيس مركز ومدينة القناطر الخيرية، في محافظة القليوبية، أنه يجري حالياً تجهيز منفذ جديد ضمن سلسلة معارض «أهلاً رمضان»، بجوار المدرسة الثانوية الصناعية، لتوفير كافة السلع والمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين، بدلاً من المعرض الذي نشب فيه حريق أمس الأول الثلاثاء، حيث أتت النيران على محتوياته بالكامل، وتمت إعادته مرة أخرى، بعد إزالة آثار الحريق.

احتراق معرض «أهلاً رمضان» بالقليوبية

وأوضح رئيس مدينة القناطر أنه تم رفع التلفيات الناتجة عن الحريق من السلع المحترقة والأخشاب وغيرها، من ناتج الحريق، وإعداد معرض آخر بنفس الموقع، لتلبية احتياجات المواطنين، مشيراً إلى أن الحريق لم يسفر عن أي إصابات بشرية.

وأشار اللواء محمد سالم إلى أن اللجنة المشكلة لحصر تلفيات معرض «أهلاً رمضان» المحترق بالقناطر الخيرية، كشفت عن حجم الخسائر بالمعرض، والتي تُقدر بحوالي 2 مليون جنيه، وتقتصر الخسائر على كميات من السلع الغذائية، ولا توجد خسائر في الأرواح.

واندلع حريق هائل في معرض أهلاً رمضان، الواقع في مدينة القناطر الخيرية، بجوار المدرسة الفنية الصناعية، وتمت عمليات الإطفاء بواسطة 3 سيارات إطفاء انتقلت إلى مكان الحريق، ويجري الآن الفحص لكشف سبب الحريق، كما تم رفع آثاره، تمهيداً لافتتاح المنفذ الجديد.

معرض «أهلاً رمضان» بالقناطر الخيرية

تلقى اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، إخطاراً من العقيد هيثم شحاتة، مدير الحماية المدنية في القليوبية، يفيد وقوع حريق هائل في معرض «أهلاً رمضان» بالقناطر الخيرية، وانتقلت على الفور سيارات الإطفاء، وتمت السيطرة على النيران، اللهب وتبين أن الحريق أتى على كمية كبيرة من البضائع، ولم تقع أي خسائر بشرية، ونجحت القوات في منع امتداد النيران إلى مدرسة الصنايع المجاورة.

كما انتقل فريق من النيابة العامة بالقناطر الخيرية إلى موقع الحريق، وأمرت النيابة بانتداب المعمل الجنائي لفحص أسباب الحريق، وكلفت مجلس مدينة القناطر بحصر البضائع والتلفيات الناجمة عن الحريق، وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها.

معرض «أهلاً رمضان» بالخانكة

في نفس السياق، قام الدكتور سمير حماد، نائب محافظ القليوبية، يرافقه العميد خالد كشك، رئيس مركز ومدينة الخانكة، بمتابعة معرض «أهلاً رمضان»، والمرور على محلات السوبر ماركت بالمدينة، بحضور كل من طلال ربيع، نائب رئيس المركز والمدينة، والتأكد من توفير السلع الغذائية الرئيسية باسعار مخفضة جداً خلال شهر رمضان، لتخفيف ارتفاع الأسعار، ولمجابهة جشع التجار، وكذا تم المرور على محلات السوبرماركت، حيث تم تحرير محاضر لبعض المحلات لمخالفتها العمل بدون ترخيص، وعدم عرض الأسعار على المنتج المعروض، وعرض لحوم ومفروم بدون بيانات عليها.