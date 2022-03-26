محافظ القليوبية: معارض «أهلاً رمضان» مستمرة على مدار الشهر

واصل عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، افتتاحه لمعارض «أهلاً رمضان»، حيث افتتح مساء اليوم السبت فرع المعرض بمدينة الخانكة، وذلك في إطار جهود المحافظة في محاربة غلاء الأسعار، من خلال التوسع في فتح منافذ ومعارض بيع السلع المخفضة بمختلف مدن ومراكز المحافظة، بالإضافة إلى تفعيل إدارات المتابعة والتفتيش بالمحافظة وأجهزتها وإدارات التموين، للمرور على منافذ بيع السلع الغذائية والسلاسل التجارية، للتأكيد على التزام التجار بالبيع بالأسعار المقررة، ومنع احتكار السلع، والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية.

المعارض تواجه الظروف الاقتصادية

تأتي هذه المعارض ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، خاصةً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم، نتيجة أزمة الحرب الروسية على أوكرانيا.

رافق المحافظ، أثناء افتتاح المعرض، كل من أعضاء مجلس النواب، والدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس الغرفه التجارية بالقليوبية، وعضو مجلس النواب، وعربي عبدالحليم، مدير مديرية التموين بالقليوبية، والعميد خالد كشك، رئيس مجلس مدينة الخانكة.

المعارض توفر السلع الغذائية الهامة

وقال «الهجان» إن هذه المعارض توفر السلع الغذائية اللازمة للمواطنين بجودة عالية وأسعار مدعمة طوال مدة الشهر الكريم، وذلك بمشاركة كبرى شركات ومصانع الأغذية بالمحافظة، مشيداً بتنوع المنتجات المعروضة بين البلح والياميش وزيت الطعام والأرز والمكرونة والصلصة والحبوب والتوابل والبقوليات، إضافة إلى اللحوم والدواجن والأسماك، والخضروات والفواكه وغيرها من المنتجات التي تغطي احتياجات الأسرة الغذائية على مدار الشهر الفضيل.

وخلال تفقده لأركان المعرض، أجرى «الهجان» حواراً مع المواطنين المتواجدين بالمعرض، للتأكد من مدى رضائهم عن السلع المعروضة وأسعارها، ومدى أهمية مثل هذه المعارض في تلبية احتياجات الأسرة المصرية على مدار شهر رمضان، خاصةً في ظل غلاء الأسعار الذي تشهده البلاد.

وأكد المحافظ أنه تم افتتاح 7 معارض «أهلاً رمضان» حتى الآن، كما تم افتتاح 3 معارض، تم التنسيق لها بين مكتب المبادرات الشبابية بالمحافظة ومديرية الشباب والرياضة بمدن طوخ وبنها وكفر شكر، مضيفاً أنه يجري التنسيق لافتتاح معارض في باقي المحافظة لتغطية جميع مدن المحافظة، وذلك في إطار خطة المحافظة لدعم المواطنين، وتوفير السلع الغذائية في منافذ قريبة من محل سكنهم بأسعار مخفضة، موجهاً بحسن استقبال المواطنين، والتعامل معهم وتلبية احتياجاتهم ومطالبهم من السلع المختلفة .