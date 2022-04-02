معارض أهلا رمضان 2022 في القليوبية.. مستمرة طوال الشهر المبارك

أكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أنّ معارض أهلا رمضان 2022 في القليوبية مستمرة طوال الشهر الكريم في مختلف أنحاء المحافظة، مشيرًا إلى أنّ المعارض تأتي ضمن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم كله.

محاربة غلاء الأسعار

وقال محافظ القليوبية، في بيان، إنّ معارض أهلا رمضان 2022 تساهم في محاربة غلاء الأسعار، مشيرًا إلى أنّه تم التوسع في فتح منافذ ومعارض بيع السلع المخفضة بمختلف مدن ومراكز المحافظة ووصل عدد المعارض إلى 8 معارض حتى الآن في مختلف أنحاء المحافظة.

استمرار المعارض لتوفير السلع

أكد المحافظ، تفعيل إدارات المتابعة والتفتيش بالمحافظة وأجهزتها وإدارات التموين للمرور على منافذ بيع السلع الغذائية والسلاسل التجارية؛ لتأكيد التزام التجار بالبيع بالأسعار المقررة ومنع احتكار السلع، والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية بجودة عالية وأسعار مدعمة طوال مدة الشهر الكريم بمشاركة كبرى شركات ومصانع الأغذية بالمحافظة.

ونوّه محاظ القليوبية بتنوع المنتجات المعروضة في معارض أهلا رمضان 2022 في القليوبية، من البلح والياميش وزيت الطعام، والأرز، والمكرونة، والصلصة والحبوب والتوابل والبقوليات، واللحوم والدواجن والأسماك، والخضروات والفواكه وغيرها من المنتجات التي تغطي احتياجات الأسرة الغذائية على مدار الشهر الفضيل.

8 معارض أهلا رمضان 2022 في القليوبية

وأكد المحافظ افتتاح 8 معارض «أهلا رمضان» حتى الآن كما افتتحت 3 معارض تم التنسيق لها بين مكتب المبادرات الشبابية بالمحافظة ومديرية الشباب والرياضة بمدن طوخ وبنها وكفر شكر، مشيرا إلى أنّ هذه المنافذ يتم اختيارها في مواقع قريبة من التجمعات السكنية بأسعار مخفضة.