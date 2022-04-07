الأوراق والشروط المطلوبة للحصول على قرض من البنك الزراعي المصري

يقدم البنك الزراعي المصري، العديد من القروض والخدمات للمزارعين والفلاحين، من خلال فروعه المنتشرة في جميع مدن ومحافظات الجمهورية.

وتختلف القروض التي يقدمها البنك الزراعي المصري، بين قروض صغيرة ومتوسطة، والتي تكون لأغراض مختلفة يحتاجها الفلاح المصري، مثل مشروعات الإنتاج الحيواني، أو الإنتاج الزرعي، أو المشروعات الداجنة، إضافة إلى الاستزراع السمكي والتصنيع الزراعي.

ومن خلال التقرير التالي، يرصد «الوطن»، إجراءات وشروط الحصول على القروض من البنك الزراعي، كما يلي:

المستندات المطلوبة للحصول على قرض البنك الزراعي

- تقديم صورة بطاقة الحيازة الزراعية الخاصة بطالب القرض، او بطاقة الخدمات الزراعية، أو كارت الفلاح.

- صورة حديثة من بطاقة الرقم القومي، لمقدم الطلب.

- صورة حديثة من بطاقة الرقم القومي للضامن.

- صورة من تراخيص مزاولة النشاط المتعلق بالتصنيع والتسويق الزراعي.

- صورة البطاقة الضريبية والسجل التجاري، بالنسبة للمشروعات الإنتاجية القائمة.

- موافقة رسمية على المشروع من الإدارة الزراعية في القرية او المركز، أوموافقة رسمية من مديرية الزراعة بالمحافظة التي يقام بها المشروع.

- صورة من المستندات الخاصة بملكية الأرض المخصصة لإقامة المشروع، أو عقد إيجار ساري.

يذكر أنّ البنك الزراعي يقدم قروضا للمشروعات المتناهية الصغير، للسيدات الريفيات وصغار الحرفيين والتجار في الريف المصري، ويأتي تحت مسمى «باب رزق».

الفئات المستهدفة لقرض باب رزق

- يستهدف البرنامج التمويلي من البنك الزراعي، الفئات الأكثر احتياجا وذلك في القرى الريفية، لمساعدتهم اقتصاديا.

- يوفر القرض تمويلا يصل إلى 10000 جنيه، بفائدة سنوية بسيطة، ودون مصاريف إدارية.

الأوراق المطلوبة للحصول على القرض

- صورة من بطاقة الرقم القومي سارية.

- تقديم صورة من أي إيصال مرافق «كهرباء، مياه، وغاز».