مشروع كنافة وقطايف.. أرباحك 195 ألف في السنة والتمويل من البنك الزراعي

«عاوزة تعملي مشروع الحكومة بتقدملك مشروع القطايف والكنافة بأرباح 195 ألف جنيه في السنة» بهذه الجمل قدم جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال البنك الزراعي المصري «تمويل مشروع بفائدة 5%».

وقدم جهاز تنمية المشروعات دراسة استرشادية لمشروع صناعة العجائن التي تمولها البنوك الحكومية ضمن مبادرة البنك المركزي المصري في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة أن صناعة العجائن تمثل نشاطًا مهمًا بالنسبة للصناعات الغذائية في السوق المصري.

دراسة جدوى استرشادية لمشروع صناعة العجائن

المنتجات

عجائن بأنواعها «كنافة – جلاش – سبوسك – قطايف» وكل ما هو يدخل في إطار صناعة العجائن.

الآلات والمعدات والخامات

ماكينة عجان + ماكينة كنافة + ماكينة فرد جلاش + قطاعة للعجين + ميزان قباني + حجرة تبريد + أوان متدرجة + شفاطات حائطية + عدد يدوية وموازين صغيرة.

الخامات

دقيق + زبدة + زيت + تغليف عبوات صغيرة + صناديق كرتون + ملح طعام + نشا

دراسة السوق

تعتبر صناعة المعجنات من الصناعات المهمة في مصر نظرا لتوافر مقومات هذه الصناعة من تكنولوجيا بسيطة وتوافر أيدي عاملة وخامة متوفرة في السوق ولزيادة القدرة التنافسية لهذه المنتجات، ويجب على صاحب المشروع أن يهتم بجودة المنتج من حيث اللون والرائحة ورخص الأسعار والتعبئة الجيدة للمنتج.

رأس مال المشروع الكلي: 350 ألف جنيه.

التمويل من البنك الزراعي المصري بـ210 آلاف جنيه.

صافي الأرباح في السنة الأولى 195 ألف جنيه.

وذكرت دراسة الجدوى التي نشرها جهاز تنمية المشروعات أن جميع الأسعار استراشادية وتتغير مع تغير سوق العمل.